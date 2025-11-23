Naši Portali
INTER - MILAN 0:1

Modrićev Milan u spektaklu nadigrao Sučićev Inter, suigrač kapetana vatrenih obranio penal

Serie A - Inter Milan v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/6
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
23.11.2025.
u 22:57

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, 245. izdanju "Derby della Madonnina", Milan je kao gost pobijedio Inter sa 1-0

Pogodak odluke za 83. pobjedu Milana zabio je Christian Pulišić u 54. minuti. Inter je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 susret završio remijem. Inter je tijekom susreta dva puta gađao okvir gola, domaćin nije iskoristio niti jedanaesterac, a Milan je jednu kontru pretvorio u pobjedu. Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Milan, baš kao i Luka Sučić za Inter.

Inter je opasno zaprijetio već u trećoj minuti, glavom je pucao Marcu Thuram, ali je Mike Maignan sjajno obranio. U 15. minuti pucao je i Petar Sučić, ali preko gostujućeg gola. Prvu priliku Milan je imao u 16. minuti, ali je Davide Bartesaghi loše zahvatio loptu pucavši pored gola. U 27. minuti centimetri su dijelili Inter od vodstva. Hakan Calhanoglu je ubacio iz kornera, Francesco Acerbi je pucao glavom ali je pogodio desnu stativu.

Deset minuta kasnije Inter je još jednom pogodio okvir gola. Lautaro Martinez je pucao, a Maignan obranio skrenuvši loptu u stativu. Milan nije previše pokazao u prvom dijelu, no sjajno je ušao u nastavak i u 48. minuti je poveo. Gosti su povukli kontru, Alexis Saelemaekers je pucao s ruba kaznenog prostora, Yann Sommer je obranio, a Pulišić "pospremio" odbijanac za 1-0.

Inter je mogao izjednačiti u 74. minuti, međutim Calhanoglu nije uspio realizirati jedanaesterac, njegov udarac sjajno je obranio Maignan. Kazneni udarac je skrivio Pavlović nagazivši Thurama. Sudac Sozza prvotno nije pokazao na bijelu točku, ali je promijenio odluku nakon pregleda video snimke.

U završnici susreta Inter je pritisnuo, prilike su imali Diouf i Bonny, ali nije uspio izjednačiti. Bio je to prvi susret ove sezone u kojem "Nerazzurri" nisu uspjeli zabiti gol. Milanova pobjeda je pomogla Romi koja je slavljem na gostovanju sa 3-1 protiv Cremonesea ostala na vrhu ljestvice Serie A.
Petar Sučić Luka Modrić Serie A Milan Inter

Serie A - Inter Milan v AC Milan
