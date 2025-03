Modrić se našao u središtu rasprave. Navijači su bijesni zbog ove usporedbe

Barcelona je ove serijede upisala još jednu važnu pobjedu. U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka svladala je Benficu rezultatom 0:1. Usprkos crvenom kartonu Paua Cubarsija u 22. minuti susreta, momčad se izvrsno prilagodila igri s deset igrača te slavila pogotkom Raphinhe u 61. minuti.

Osobito je dobar poseo napravio Pedro González López poznat pod nadimkom Pedri. Mnogo je pokazao ove sezone i jedan je od glavnih aktera u momčadi Hansija Flicka, a sinoć je stabilnim držao gostujući vezni red usprkos brojčanom manjku na terenu i prijetnjama od strane uvijek opasne Benfice.

Zbog toga je proglašen igračem utakmice, a navijači katalonskog kluba također su izrazili svoju sreću i zadvoljnost njegovim nastupom. Španjolski novinar Jorge Liano je pohvalio Pedrija, no njegova se usporedba nije osobito svidjela nekim navijačima trenutačno vodeće momčadi španjolskog prvenstva.

Španjolskom reprezentativcu nerijetko govore da je novi Iniesta ili novi Xavi, no španjolski novinar ga je usporedio s kapetanom Real Madrida i hravtske nogometne reprezentacije, Lukom Modrićem. "Pedri me više podsjeća na Luku Modrića, dinamičniji i brži igrač. Ne podsjeća me toliko na Xavija Hernandeza i Andresa Iniestu. Pokretljiviji je i okretniji od njih", rekao je španjolski novinar.