BORBA ZA NASLOV U LP

Real i Barca više nisu na vrhu: Europa dobila novu elitu, puno toga se promijenilo

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid
Foto: Michaela Stache/REUTERS
1/5
Autor
Edi Džindo
17.04.2026.
u 07:00

Tek drugi put u posljednjih 20 godina u polufinalu jedne sezone Lige prvaka nećemo gledati ni Barcelonu ni Real, a prvi put nakon 2020. godine

Nakon ispadanja Real Madrida protiv Bayerna (4:6) te Barcelone protiv Atletico Madrida (2:3) u četvrtfinalu Lige prvaka, možemo donijeti brojne zaključke. Prvi put nakon šest godina, a tek drugi put u posljednjih 20 godina, nećemo vidjeti ni Real Madrid ni Barcelonu u polufinalu jedne sezone Lige prvaka. Dva kluba koja su na europskoj nogometnoj sceni obilježila 21. stoljeće (Real sa sedam, a Barcelona s četiri naslova prvaka Europe) najednom su izvan igre iako im se kontekst recentne povijesti prilično razlikuje.

'Kamikaza' nogomet

Barcelona se s Ligom prvaka već intenzivno bori u posljednjih deset godina, ostvarivši samo dva plasmana u polufinale u tom razdoblju bez ijednog naslova prvaka, ali i bez ulaska u finale. Blaugrana je čak i u usponu u odnosu na ono što je doživljavala nakon završetka velike generacije s Messijem, Busquetsom, Xavijem, Iniestom, Piqueom, Alvesom, Albom i ostalima. Momčad koju je posložio njemački stručnjak Hansi Flick krcata je individualnim talentom, a tu se posebno misli na Laminea Yamala, Pedrija i Raphinhu. Međutim, ono što Barceloni ne dozvoljava povratak u sam europski vrh upravo je Flick. Katalonska momčad igra "kamikaza" nogomet, s nevjerojatno visoko postavljenom zadnjom linijom koja omogućava strahovit ofenzivni pritisak na protivnika, ali isto tako otvara protivnicima šansu za izrazito lake kontranapade, zicere i pogotke. To najbolje dokazuje činjenica da je Barca u posljednjih 14 utakmica u Ligi prvaka samo jednom uspjela sačuvati mrežu čistom, uz rekordan broj primljenih pogodaka (25) u tih 14 dvoboja. Takvo što funkcionira u La Ligi, gdje je Barcelona vrlo blizu drugom uzastopnom naslovu prvaka, no ne i s u prosjeku znatno jačim suparnicima u najvažnijem natjecanju Starog kontinenta.

S druge strane, Real nakon zlatnog doba prolazi kroz svojevrsnu tranziciju identiteta. Nakon čudesne ere s ključnim figurama poput Modrića, Kroosa, Benzeme, Ramosa, Ronalda, Balea, Casemira, Carvajala, Marcela, Ancelottija, Zidanea i brojnih drugih, ere u kojoj su u deset godina osvojili nevjerojatnih šest europskih kruna (od 2014. do 2024.), Real se našao u 'ničijoj zemlji', s dva uzastopna ispadanja u četvrtfinalu natjecanja. Budući da je Real već ispao i u Kupu Kralja, te da mu Barcelona u ligi bježi devet bodova, vrlo je izgledno da će kraljevski klub drugu sezonu u nizu ostati bez ijednog trofeja, što se klubu iz Madrida nije dogodilo čak 16 godina.

Dok je Barcelona svoj nogometni identitet najčešće gradila na kombinatorici i dominaciji u posjedu, Realov je kroz recentnu povijest bio znatno drukčiji. Najveće kvalitete Zinedinea Zidanea i Carla Ancelottija su bile te da zapravo toliko taktike i nema. Princip je uvijek bio jednostavan; u obrani treba biti kompaktan, u veznoj liniji imati 'čarobnjake' koji diktiraju tempo igre ovisno o situaciji, a u napadu strahovite individualce koji svojim talentom mogu rješavati utakmice u bilo kojem trenutku. Najvažniji aspekti ova dva stručnjaka koji su donijeli šest europskih kruna više je bio psihološke prirode: Kako sve ove megazvijezde ujediniti u jednu momčad i minimizirati sukobe nevjerojatnih razina ega? Međutim, od ove sezone, Real je više posezao za trenerima koji imaju jasne taktičke principe i stavove, poput Alvara Arbeloe te posebice Xabija Alonsa, a rezultati i energija u svlačionici su dokaz da Realu ne treba rigidna taktika, odnosno da će mega-zvijezdama u klubu samo stvoriti kontra-efekt.

Michelin i podgrijana pizza

U Ligi prvaka je ove sezone priča tako spala na 'četiri slova', to jest četiri kluba, a to su branitelj naslova Paris Saint-Germain, njemački Bayern München, engleski Arsenal i španjolski Atletico Madrid. Polufinalni parovi predstavljaju nevjerojatan kontrast. S jedne strane, većina neutralne nogometne publike dvoboj PSG-a i Bayerna smatra finalom prije finala (ujedno i repriza finala iz 2020.). Dvoboj je to dva neupitno najbolja nogometna kluba na svijetu u ovom trenutku, dva kluba koji igraju baš onakav nogomet kakvog svi želimo gledati; pun kvalitete, napadačkih afiniteta i taktičkih manevara koji jasno i glasno govore da je napad najbolja obrana. Ako je okršaj PSG-a i Bayerna večera u restoranu s Michelinovom zvjezdicom, onda je onaj drugi polufinalni okršaj Arsenala i Atletica podgrijani komad pizze iz mikrovalne pećnice. Dvoboj anti-nogometa, kornera, defenzivne kontrole i pragmatičnosti. Tko god iz ovih polufinala prođe u finale, znamo tko će se 30. svibnja u Budimpešti braniti, a tko napadati.

Prvi polufinalni dvoboji na rasporedu su 29. i 30. travnja, dok će se uzvrati igrati 5. i 6. svibnja.
