Modrić ima sat vrijedan 50.000 €, Nadal od milijun €, a pogledajte s čim je došao Lewandowski

Poznato je da vrhunski sportaši vole luksuzne stvari pa tako nerijetko nose satove od čije se cijene mnogima zavrti u glavi.

Primjerice, naš Luka Modrić nosio je sat Aquanaut Chronograph 5968A koji stoji 50-ak tisuća eura. No, to je jako malo u usporedbi sa satom koji je nosio Rafael Nadal.

Naime, osvajač ovogodišnjeg Australian Opena na turniru je nosio najskuplji sat ikad viđen na teniskim terenima. Riječ je o ručno izrađenom satu brenda "Richard Mille" koji vrijedi više od milijun eura.

Nadal ima model RM 27-04 Tourbillon Rafael Nadal koji je posebno napravljen za španjolskog tenisača, a proizveden je u samo 50 primjeraka. Španjolac ga ne skida ni kad igra mečeve.

– U početku smo morali blisko surađivati kako bismo prilagodili sat mome zglobu. Sada je postao dio moje kože, kao da nemam ništa na sebi – rekao je jednom Nadal.

