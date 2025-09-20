Mladostaši potopili grčkog doprvaka i nakon šest sezona izborili Ligu prvaka

U svojoj prvoj utakmici na tročlanom kvalifikacijskom turniru za Ligu prvaka, vaterpolisti Mladosti pobijedili su pomlađeni sastav grčkog doprvaka Vouliagmeni s visokih 16:4.

S obzirom na to da su dan prije izgubili od talijanskog doprvaka Brescije (13:15), Grci su ostali bez izgleda da prođu dalje pa će se morati zadovoljiti s Eurokupom.

A budući da u skupine Lige prvaka idu po prve dvije momčadi, Mladost i Brescija će večeras odigrati utakmicu za prestiž ili će možda netko od trenera birati skupinu.

Nakon prvih osam minuta, žapci su vodili 3:1 a nakon što je vratar Marcelić u drugoj četvrtini obranio pet udaraca, na veliki odmora (sada od pet minuta) otišlo se s prednošću domaćina od šest pogodaka (9:3).

Tijekom treće četvrtine otišla je ta prednost i na "plus osam" (12:4) no već tada više nije bilo potrebe da trener mladostaša insistira na gol-razlici. U to ime, nakon 12 obrana, kapetan Ivan Marcelić prepustio je svoje mjesto među vratnicama nadarenom Mauru Ivanu Čubraniću.

No, u intenzitetu igre žapci nisu nimalo popustili pa su nakon dva pogotka Bašića i peterca Harkova poveli s 15:4. U to vrijeme spuštali su mladostaši lopte na mladog centra Tončinića kojeg je trener Bajić, unatoč određenom broju izgubljenih lopti, pohvalio.

- Tončinić je večeras napravio ozbiljan učinak. Iznudio je barem šest igrača više a igrao je možda i više no što je trebao. Forsirao sam ga jer mi je cilj da ga dobijemo što prije. Bili smo kratki u rotaciji bekova pa smo tu stavljali i Vrlića i Lončara da ne opteretimo previše one klasične bekove.

Osim uspjelog Tončinićevog debija, uspješnu mladostašu premijeru imao je i vratar Čubranić koji je upisao svoje prve tri mladostaške obrane u službenim utakmicama.

U uvjerljivoj pobjedi po četiri pogotka zabili su centarski povratnik Luka Lončar te šuterski raspoloženi Andrija Bašić. Vratar Ivan Marcelić je pak za tri četvrtine upisao 12 obrana.

- Lijepo je bilo vratiti se, naročito s pobjedom koja osigurava Ligu prvaka što Mladost nije igrala šest godina. A ovom klubu je ondje mjesto - kazao je povratnik Lončar koji je igrao i centra (što mu je osnovno radno mjesto) i beka:

- Po potrebi. Prilagođavam se momčadi. Treba dati prostora Tončiniću da se razvija i za to se trebam žrtvovati i to mi nije problem.

Završna ocjena trenera Bajića bila je ovakva:

- Nakon početne nervoze momci su pokazali da je kvaliteta prisutna i da ovo što se radi ima smisla. Gledali smo da oplemenimo igru, da budemo lepršaviji a nadasve raznovrsniji jer mi to ovaj fond igrača omogućuje.

A u tom fondu istaknuo se šuterski raspoloženi Andrija Bašić koji je sve svoje pogotke postigao izvana na postavljenu punu obranu.

- Ja u Bašića vjerujem. Njemu treba dati otvorene ruke, imati povjerenja u njega. To je vrlo dobar igrač i siguran sam da će on, kao i uvijek, biti ozbiljan kandidat za reprezentaciju.

Je li mu svejedno u kojoj će skupini Lige prvaka Mladost igrati. U onoj s dvostrukim prvakom Ferencvarosem i Novim Beogradom ili pak s Radničkim iz Kragujevca i Olympiakosom u koju ide pobjednik ove skupine?

- Pa nije mi svejedno. Odigrat ćemo sportski našu utakmicu.