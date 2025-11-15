Prvi čovjek FIFA-e naklonio se čudesnim vatrenima: 'Inspirirali ste milijune'

Hrvatska nogometna reprezentacija jučerašnjom pobjedom nad Farskim Otocima osigurala je plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo. Vatreni su na Rujevici slavili s 3:1 zahvaljujući pogotcima Joška Gvardiola, Petra Muse i Nikole Vlašića, dok je strijelac za gostujuću momčad bio Geza David Turi.

Vatreni su od svog prvog nastupa 1998. propustili samo jedno Svjetsko prvenstvo, ono u Južnoafričkoj Republici 2010. Kapetan Luka Modrić, koji će u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastupiti na svom petom Mundijalu, rekao je nakon jučerašnje utakmice kako je i sam plasman veliki uspjeh, a na tom tragu je i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Prvi čovjek krovne svjetske nogometne organizacije poslao je poruku vatrenima putem društvenih mreža u kojoj je još jednom pohvalio naše reprezentativce i napomenuo kako su inspiracija milijunima.

- Čestitam, vatreni! Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu donoseći ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune. Od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018. i trećeg mjesta u Kataru. Sada imate novu priliku da kreirate posebne trenutke i pokažete talent svijetu na najvećem izdanju Svjetskog prvenstva. Vidimo se uskoro - poručio je Infantino.