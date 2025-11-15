Naši Portali
NOVI NAKLON

Prvi čovjek FIFA-e naklonio se čudesnim vatrenima: 'Inspirirali ste milijune'

FILE PHOTO: FIFA president Gianni Infantino
ASANKA BRENDON RATNAYAKE/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 16:58

Od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018. i trećeg mjesta u Kataru. Sada imate novu priliku da kreirate posebne trenutke

Hrvatska nogometna reprezentacija jučerašnjom pobjedom nad Farskim Otocima osigurala je plasman na svoje sedmo svjetsko prvenstvo. Vatreni su na Rujevici slavili s 3:1 zahvaljujući pogotcima Joška Gvardiola, Petra Muse i Nikole Vlašića, dok je strijelac za gostujuću momčad bio Geza David Turi.

Vatreni su od svog prvog nastupa 1998. propustili samo jedno Svjetsko prvenstvo, ono u Južnoafričkoj Republici 2010. Kapetan Luka Modrić, koji će u SAD-u, Kanadi i Meksiku nastupiti na svom petom Mundijalu, rekao je nakon jučerašnje utakmice kako je i sam plasman veliki uspjeh, a na tom tragu je i predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!

Prvi čovjek krovne svjetske nogometne organizacije poslao je poruku vatrenima putem društvenih mreža u kojoj je još jednom pohvalio naše reprezentativce i napomenuo kako su inspiracija milijunima.

- Čestitam, vatreni! Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu donoseći ponos i veliku strast u Sjevernu Ameriku 2026. godine. Vaše putovanje inspiriralo je milijune. Od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018. i trećeg mjesta u Kataru. Sada imate novu priliku da kreirate posebne trenutke i pokažete talent svijetu na najvećem izdanju Svjetskog prvenstva. Vidimo se uskoro - poručio je Infantino.
Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar krcedolac
krcedolac
18:35 15.11.2025.

Valjda ispipali milijune....

ŠS
Štap sa glavom
18:30 15.11.2025.

Fifo objasni ti nama postoji li nekakva razlika između razlika između onoga koji je od prve prvi i onoga koji je od druge prvi?

PI
Prezime i ime
18:16 15.11.2025.

Hvala lijepa, ali ovaj put idemo do kraja! Hrvatska prvak svijeta!

