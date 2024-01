Mladi pikadist postao je senzacija: Uspoređuju ga s Peleom, Beckerom i Tysonom

Luke Littler, 16-godišnje čudo pod djeteta, najveća je priča u Velikoj Britaniji proteklih mjesec dana. Ovaj tinejdžer postao je najmlađi finalist svjetskog prvenstva u klasičnom pikadu koje je jučer završilo u Alexander Palaceu u Londonu. Već nastupom u prvom kolu postao je najmlađi sudionik svjetskog prvenstva. Inače, Littler je aktualni svjetski juniorski prvak.

Ujutro omlet, poslije pizza

– Nemam riječi, ne mogu vjerovati, ovo je ludo. U debiju među seniorima došao sam do finala svjetskog prvenstva. Moj je cilj bio samo da ostanem ovdje i nakon Božića – rekao je Luke nakon pobjede u polufinalu.

Zanimljivu rutinu ima prije svakog meča.

– Ujutro pojedem omlet sa šunkom i sirom, zatim idem u dvoranu gdje pojedem pizzu i onda treniram do meča – otkrio je tajnu svog uspjeha.

Jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun ovako je predstavio Luka Littlera:

– Pikado majstor u svom sportu, po načinu na koji dominira u tako mladoj dobi, podsjeća na slavnog Peléa, Borisa Beckera i Mikea Tysona s velikom magijom.

Zašto usporedba baš s ovom trojicom sportaša? Legendarni brazilski igrač Pelé primjerice postigao je sjajne golove dok je 1958. godine sa 17 godina osvojio prvo od svoja tri Svjetska prvenstva. Isto tako, legendarni njemački tenisač Boris Becker zapanjio je svijet tenisa 1985. kada je sa 17 godina prvi put osvojio Wimbledon u pojedinačnoj konkurenciji. Po mnogima najubojitiji boksač Mike Tyson došao je s opakih ulica Brooklyna i nakon svog 20. rođendana prvi put preuzeo naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

– Znam za Mikea Tysona. Znam igrati Fifu na računalu, ali Peléa nisam imao priliku gledati. Srušio sam pravila i rekorde, ali znam da uz svoju igru mogu srušiti još više rekorda – rekao je tinejdžer iz Warringtona.

Prije samo šest godina sanjao je o tome da postane prvoligaški nogometaš sve dok nije bio prisiljen na izbor između pikada ili nogometa.

– Tata mi je rekao da prestanem igrati nogomet, tvrdeći da mi je pikado važniji. Samo sam ga pogledao i rekao da volim nogomet. To je san svakog djeteta. Ali imao sam i pikado sa strane. Nedostajale su mi nogometne utakmice da igram pikado i srećom sve se isplatilo. Našao sam sebi dobre menadžere i sponzore prije karantene. Bio sam središnji branič. Nitko me nije zaobišao – istaknuo je Littler.

Navijač je Manchester Uniteda. Već je na Instagramu dobio poruke podrške od Rija Ferdinanda, Garyja Nevillea i Jonnyja Evansa. Njegov san je da ga David Beckham, bivša ikona Manchester Uniteda i Engleske, prati na društvenim mrežama. Nogometaši Premier lige žele upoznati Littlera i slikati se s njim. Samo prošli tjedan za fotografiranje ga je zamolio Arsenalov dvojac Declan Rice i Aaron Ramsdale prije nego što je otišao na Emirates kako bi gledao utakmicu s West Hamom.

– Bilo je nevjerojatno. Hodao sam do svoje hotelske sobe i jedan od zaštitara iz Arsenala rekao mi je: "Declan i Aaron žele se slikati s tobom." Samo sam rekao: "Slikati se sa mnom?" Rekli su da imaju pikado u svlačionici Arsenala i da ga uvijek igraju. Ludo je to, trebalo bi biti obrnuto. Život mi se u potpunosti promijenio. Na utakmici Arsenala neki dan ljudi su se fotografirali sa mnom i to čak i kad sam stavljao kapuljaču. Ljudi su hodali ispred mene tražeći sliku. Iznenadio sam se. Digao sam kapuljaču, pokušavajući se sakriti. Ali, dobro je što ljudi žele slike, drago mi je zbog toga. Moji prijatelji ne mogu vjerovati što mi se događa. To je kao i kod svih sportova, nogometa, tenisa i pikada, imate mlade koji dolaze sa 16, 17 godina. Ima mladih igrača koji igraju za Barcelonu i u momčadima Premier lige. Nadam se da će pikado zahvaljujući i meni postajati sve veći i veći – istaknuo je Luke.

Djevojku upoznao preko neta

Veliku podršku pruža mu Eloise Milburn, njegova pet godina starija djevojka. Kako otkrivaju otočni mediji, njih dvoje upoznali su se preko interneta, igrajući FIFA-u na XBoxu, a spojio ih je zajednički prijatelj. Počeli su komunicirati izvan igre, a onda je uslijedio susret te na kraju veza.

– Luke Littler je izrazito normalan i jednostavan tinejdžer. Nimalo umišljen. On je još zaigrani dječarac koji na nevjerojatan način piše sportsku povijest. Ali, pritom nije gladan slave i ozbiljne financijske zarade, ispunjavaju ga obične stvari – rekla je Eloise.

