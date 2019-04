Ova fotografija navijača Benfice totalni je hit, vidite li i vi na njoj nešto naopako?

Portugalska Benfica večeras će u 21 sat u Njemačkoj pokušati obraniti 4:2 prednost iz prve četvrtfinalne utakmice Europske lige.

Voljeli bi toj utakmici uživo svjedočiti i dvojica navijača lisabonskog kluba, ali ispred njih je iz nevjerojatnoga razloga vrlo tijesna utrka s vremenom.

Dečki su, naime, unatoč svim dostupnim digitalnim kartama i aplikacijama uspjeli završiti u - krivom Frankfurtu!

Dospjeli su u onaj u istočnom dijelu Njemačke, u Frankfurt na Odri, koji je udaljen 'samo' šest stotina kilometara od stadiona na kojem slijedi nogometni okršaj.

