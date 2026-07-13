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PREUZEO KORMILO

Bilića na početku mandata čeka pakleno težak raspored, evo protiv koga će startati novi izbornik

Zagreb: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
13.07.2026.
u 16:24

Bilić će za kormilom "Vatrenih" naslijediti Zlatka Dalića koji je vodio reprezentaciju od listopada 2017. do 8. srpnja kada je objavio kako nakon gotovo devet godina napušta nacionalnu vrstu. Dalić je izborničku karijeru završio kao nesumnjivo najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske

Kao što se i posljednjih dana najavljivalo po medijima, Slaven Bilić je (57) i službeno je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Iskusni stručnjak vraća se izborničkoj funkciji nakon više od 14 godina, poslije točno 5.137 dana. Podsjetimo, njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine, Bilić je u tom periodu Hrvatsku vodio u 65 susreta ostvarivši 42 pobjede, 15 remija i osam poraza.

Bilić će za kormilom "Vatrenih" naslijediti Zlatka Dalića koji je vodio reprezentaciju od listopada 2017. do 8. srpnja kada je objavio kako nakon gotovo devet godina napušta nacionalnu vrstu. Dalić je izborničku karijeru završio kao nesumnjivo najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske s kojom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. te brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2022. Usto, osvojio je i srebrnu medalju u Ligi nacija 2023. godine, a izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine, te SP 2026.

Bilić je imenovan novim izbornikom na sjednici Izvršnog odbora HNS-a koja je sazvana za ponedjeljak u 13 sati. Prije Izvršnog odbora sastala se i Stručna komisija HNS-a koja je dala "zeleno svjetlo" za novog stratega.

Bilić je tako postao prvi izbornik u povijesti hrvatske reprezentacije koji se vraća za kormilo "Vatrenih" nakon što je od 2006. do 2012. odradio tri kvalifikacija ciklusa - za EP 2008. i 2012. te za SP 2010. Oba puta je izborio europsku smotru, dok se nije uspio plasirati na SP u Južnoj Africi, jedino veliko natjecanje na kojem "Vatreni" nisu sudjelovali od proglašenja neovisnosti.

Ispred Bilića je novi ciklus Lige nacija, te kvalifikacije za EURO 2028. koji će zajednički organizirati Engleska, Škotska, Wales i Republika Irska. Prvi službeni ispit s novim izbornikom Hrvatska će imati 26. rujna u Pragu protiv Češke u sklopu skupine 3 A Lige nacija.

Tri dana kasnije "Vatreni" će gostovati u Sevilli protiv Španjolske. U listopadu slijedi ogled protiv Engleske u Rijeci, te dvoboj protiv Španjolske na Poljudu. Zadnje dvije utakmice su u studenom, gostovanje u Engleskoj, te domaći dvoboj protiv Češke. Na kraju će dvije reprezentacije igrati u četvrtfinalu, treći na tablici morat će u play-off za ostanak u A rangu, a četvrti ispada u B.

Ždrijeb skupina kvalifikacija za EURO 2028. održat će se 6. prosinca u Belfastu.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Slaven Bilić

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