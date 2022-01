"Meni je jasno da se svaka Cibonina sezona bez trofeja smatra neuspješnom, no preuzimam taj pritisak"

Nakon što su posao dogovorili još u subotu, i nakon što je Gašpern Okorn prvi trening odradio još u ponedjeljak, Cibonini čelnici su u srijedu predstavili slovenskog stručnjaka kao novog trenera prve momčadi.

A prije no što su dali riječ novom strategu, imali su za potrebu zahvaliti se njegovu prethodniku.

- Hvala Vladi Jovanoviću na svemu što je napravio. Praktički sam živio s njim i znam koliko je dao sebe za boljitak Cibone. Žao mi je što je ovako završilo, no to je takav posao i na takve stvari moraš biti spreman. No, on je kvalitetan čovjek i trener i pred njim je, siguran sam, jako dobra karijera - kazao je sportski direktor Marin Rozić na kojeg se nadovezao direktor kluba Mauro Lukić:

- Zahvala našem bivšem treneru Jovanoviću ali i pomoćnom treneru Krasiću koji je na neko vrijeme preuzeo tu ulogu. Zbog niza pozitivnih igrača, Krasić je vodio samo jednu utakmicu, no to razdbolje je dobro trenažno odradio. A zahvalio bih se i našem novom treneru što je odlučio prihvatiti odgovornost i preuzeti obvezu vođenja momčadi do kraja sezone. Ako me pitate zašto samo do kraja sezone, ponovit ću da bi bilo neozbiljno obvezati se dugoročnije dok financijski ne stabiliziramo klub, podvučemo crtu i vidimo kako ćemo dalje - izjavio je direktor Mauro Lukić.

A na tom dijelu priče najviše će raditi financijski direktor kluba Ivan Matasić.

- Naš interni dogovor je a puno radimo a malo pričamo, a stvarnu financijsku situaciju znat ćemo ne prije kraja veljače, kada budemo znali stanje završno sa 31. prosincom 2021.

A iz kog je vremena, pitali smo financijskog direktora, onih 32 milijuna kuna duga prezentiranih gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću?

- Ono što smo mi prezentirali nalaz je revizije sa 30. rujnom prošle godine pri čemu vas molim da napištete da je tu reviziju obavila neovisna, vanjska, kuća pa s te strane nema smisla da bi netko nešto skrivao, dodavao, micao...Isto tako, nema nikakve logike da bi nova uprava umanjivala zatečene dugove i sebi natovarila teret koji nije iskazala. No, ja vas molim da to ne bude tema vaših naslova nego naš novi trener.

A novi strateg vukova, 48-godišnji Slovenac, u svojoj prvoj rečenici ispričao se zbog svog hrvatskog kojeg, zapravo, sasvim pristojno govori.

- Hvala menadžmentu Cibone na povjerenju ali i mom prethodniku Vladi Jovanoviću da mi je ostavio posloženu momčad koja ima glavu i rep pa nisam došao u neku lošu situaciju. Kako smo se i dogovorili, mene zanima samo ova sezona u kojoj je Cibona još uvijek "živa", u igri je za oba hrvatska trofeja a moramo i osigurati ostanak u ABA ligi. U svemu tome ja vidim puno motiva, velika je to odgovornost, no ja sam toga svjestan i ja uzimam taj pritisak. Cibona je krenula teškim putem jer razvijati mlade igrače i davati im priliku a da rezultat ne izostane to nije lako. No, ja mislim da se u regiji već prihvaća da je to pravi put što je Cibona potvrdila i dovođenjem talentiranog mladog igrača (op.p. Luka Krajinović).

Prvo pitanje koje je Okornu u Ciboni, od strane medija, bilo upućeno bilo je ono o navodnom dogovoru kojeg ima od ljeta s mađarskim prvoligašem Debrecenom.

- Ja bih to demantirao a to su već i mađarski mediji objavili. Ja jesam radio tri godine u Szombathelyju, bio s njima prvak i igrao Fibinu Ligu prvaka, a posljednju godinu sam sportski direktor, no ja nemam ugovor s Debrecenom.

Rekavši nam da ne voli opuno pričati o sebi nije nam preostalo ništa drugo nego ga propitivati pa smo ga pitali je li svjestan da je svaka sezona koju Cibona završi bez trofeja zapravo neuspješna. Bez obzira koliko trener imao pehova s momčadi i dobro radio svoj posao. To je naprosto takva percepcija ovog kluba.

- Meni je to posve jasno. Kada sam bio trener Olimpije, klub je bio u minusu pa smo složili momčad koja možda vrijedi koliko i jedan igrač ove sadašnje Cedevita Olimpije, no nitko te to na pita. Tako će biti i ovdje. Takav je život a i takav je ovo posao.

S obzirom da je klub zbog dugova prijašnjim igračima u trenutku dogovora s ovim trenerom bio na Fibinoj arbitraži (BAT), hoće li se Cibona moći pojačati do kraja sezone?

- Meni je to priopćeno, u ovom trenutku je to tako i radit ćemo s onima koji su tu.

S obzirom da svaki trener pokušava donijeti nešto novo, što bi Okorn novoga mogao donijeti?

- Cibona se mora vratiti na priču s početka sezone. To je mlada momčad koja mora biti agresivna, mora jako dobro trčati jer ovo nije Cibona kojoj više odgovara igra na postavljeni napad.

Kakva je situacija s ozlijeđenim igračima?

- Svi naši igrali izašli su iz COVID protokola. Majcunić je još izvan stroja, a Reuvers trenira, a danas nam se vratio i Novačić. Skupljamo se i jedini problem će nam biti što nećemo imati vremena dovoljno trenirati jer ćemo morati odigrati dosta zaostalih utakmica.

Novi Cibonin trener svojedobno je bio pomoćnik jednom bivšem treneru ovog kluba, ali na klupi Lietuvos Rytasa.

- Jako poštujem Nevena Spahiju s kojim sam i dalje u kontaktu. Bila su to neka vremena. Bio sam mu pomoćnik u sezoni 2005-2006, kada je Rytas igrao Euroligu i sve osvojio u Litvu i kada je Neven započeo svoj trenerski uzlet. Drago mi je da sam imao priliku raditi s takvim čovjekom i stručnjakom.