NAKON HLADNOG TUŠA

Evo koji je raspored Dinama do kraja Europske lige i koliko bodova mu treba za prolaz

Zagreb: UEFA Europska liga, grupna faza, 4. kolo, GNK Dinamo - Celta Vigo
Sanjin Strukic/PIXSELL
Edi Džindo
06.11.2025.
u 20:50

Projekcije s početka sezone su govorile da će Dinamo nakon prva četiri kola imati šest bodova, pa se tako može zaključiti da se u prvoj polovici glavne faze očekivani saldo premašio za jedan bod

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio svoj prvi ovosezonski europski poraz. Momčad Marija Kovačevića je s uvjerljivih 0:3 na domaćem terenu izgubila protiv španjolske Celte Vigo, te tako nakon pobjeda protiv Fenerbahčea i Maccabija, te remija protiv Malmöa doživjela istinski hladan tuš. 

Zagrebački klub je tako apsolvirao pola glavne faze ovosezonskog izdanja Europske lige sa sedam bodova na kontu, odnosno, osvojio je 58 posto dostupnih bodova. Projekcije s početka sezone su govorile da će Dinamo nakon prva četiri kola imati šest bodova, pa se tako može zaključiti da se u prvoj polovici glavne faze očekivani saldo premašio za jedan bod. 

Što se tiče očekivanih bodova za prolazak u nokaut-fazu, protekle sezone je učinak od deset bodova bio na granici. Tri momčadi koje su osvojile deset bodova su prošle dalje među 24 najbolje, no bile su tu i dvije momčadi koje su imale 10 bodova, a na kraju nisu prošle dalje. Ove sezone, prema platformi Football Meets Data, osvojenih 10 bodova daje 92 posto šanse za prolazak, dok osvojenih 11 bodova daje 99 posto šanse za prolazak. 

Te nam projekcije govore da bi Dinamu 11 bodova bilo dovoljno za prolazak, za razliku od prošle, matematički gotovo pa nemoguće sezone u kojoj plavi u Ligi prvaka s 11 bodova nekako nisu prošli ligašku fazu. Dakle, minimalan zadatak za prolazak je osvojiti četiri boda u preostala dva susreta. 

Plavi će ispred sebe u preostala četiri kola neće imati lagan zadatak. Za tri tjedna, 27. studenog, gostovat će kod francuskog Lillea, a zatim 11. prosinca slijedi okršaj protiv novog španjolskog suparnika, dobro nam poznatog Real Betisa.

Preostala dva dvoboja Dinamo igra u siječnju iduće godine, prvo 22. siječnja protiv rumunjskog FCSB-a (bivša Steaua), a glavnu fazu će zaključiti tjedan dana kasnije u Herningu protiv danskog Midtjyllanda, koji je zasad na savršenom učinku od 12 bodova nakon četiri kola.

