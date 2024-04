Mavericksi svladali Clipperse. Zubac sjajno odigrao i zabio 19 koševa

Indiana Pacersi su pobijedili na svom parketu nakon produžetka 121-118 Milwaukee Buckse i poveli s 2-1 u 1. kolu NBA doigravanja, dok su s 2-1 na Zapadu poveli i Dallas Mavericksi svladavši kod kuće LA Clipperse s 101-90. Dallas je posve dominirao u trećoj utakmici, dok su zvijezde Clippersa napravile i previše tehničkih pogrešaka i promašaja.

Kod Clippersa je raspoložen bio Ivica Zubac s 19 koševa i 8 skokova za 33 minute igre, James Harden je imao 21 koš, Paul George 7 koševa, nedovoljno zaliječeni Kawhi Leonard po devet koševa i skokova, dok je Russell Westbrook dao sramotni jedan koš, uz šut 0-7 za 20 minuta igre, prije negoli je isključen u zadnjoj četvrtini. Luka Dončić (22, 10 skokova) i Kyrie Irving (21) bile su najbolji kod Mavsa, koji će biti domaćini i u četvrtoj utakmici u nedjelju.

U Indianapolisu je Indiana slavila košem i pogođenim bacanjem Tyresea Haliburtona 1.6 sekundi do kraja produžetka, a zvijezda Pacersa je utakmicu završila s 18 poena, 16 asistencija i 10 skokova. Myles Turner je skupio 29 poena i devet skokova, a Pascal Siakam dodao je 17 koševa i devet koševa u pobjedi Indiane,koja je vodila prvih 40 minuta dvoboja, jednom i čak s 19 razlike.

No, Bucksi su i bez svoje najveće zvijezde Giannisa Antetokoumpa, imali sjajnog Khrisa Middleton, koji je postigao 42 poena. Middleton je pogodio tricu za produžetak 2.3 sekunde do kraja regularnog dijela, a potom, činilo se, ponovno spasio Milwaukee tricom osam sekundi do kraja produžetka za 118-118, ali se potom ukazao Haliburton.

Damian Lillard prebolio je očitu ozljedu lijeve noge krajem prve četvrtine i završio s 28 poena, osam asistencija i tri ukradene lopte, a Bobby Portis je sakupio 17 poena i 18 skokova za treće nositelje Buckse, koji su odigrali svoju šestu uzastopnu utakmicu bez dvostrukog NBA MVP-a Giannisa Antetokounmpa, koji ima ozljedu lista lijeve noge. Četvrta utakmica je u nedjelju u Indianapolisu.

