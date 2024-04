Sjajni Embiid vodio Sixerse i zabio čak 50 koševa, aktualni prvaci Nuggetsi nadomak drugog kruga

Košarkađi Philadelphia 76-ersa smanjili su zaostatak u pobjedama za New York Knicksima na 1-2 u prvom krugu doigravanja NBA lige domaćom 125-114 pobjedom u trećem dvoboju. Nakon nesretno izgubljene druge utakmice u New Yorku Sixersi su morali dobiti ovaj susret, a pobjedu su i ostvarili prvenstveno zahvaljujući svojoj superzvijezdi Joel Embiidu koji je ubacio 50 koševa. Sjajnu podršku Embiid je imao u Tyreseu Maxeyu koji je dodao 25, dok Knicksima nije pomogla odlična partija Jalena Brunsona koji je uz 39 poena imao i 13 asistencija. U gostujućem sastavu hrvatski veteran Bojan Bogdanović igrao je 13:17 minuta i za to vrijeme postigao pet poena (šut za dva 0-2, trica 1-3, slobodna bacanja 2-3) uz tri skoka te po jednu asistenciju i blokadu.

Ključnim razdobljem pokazala se sredina treće četvrtine kada su Sixersi prvenstveno zahvaljujući trima uzastopnim tricama Embiida preuzeli kontrolu rezulata te zaostatak od dva koša pretvorili u dvoznamenkastu prednost. Sredinom posljednje dionice imali su Sixersi i najvećih 15 razlike (111-96), a Knicksi se nisu uspjeli približiti na manje od sedam. Četvrta utakmica ovih suparnika igrat će se opet u Philadelphiji u nedjelju.

Prvaci Denver Nuggetsi stigli su nadomak plasmana u drugi krug povevši sa 3-0 u pobjedama protiv Los Angeles Lakersa svladavši ih u trećoj utakmici u Los Angelesu sa 112-105. Treću utakmicu zaredom Lakersi su prosuli dvoznamenkastu prednost, ovoga puta su vodili sa 12 razlike početkom druge četvrtine, ali prvaci su do velikog odmora smanjili na četiri razlike (53-49) da bi preuzeli kontrolu rezultata odličnom trećom četvrtinom. Nikola Jokić bio je nadomak "triple-doublea" sa 24 koša, 15 skokova i 9 asistencija, a sjajan je kod prvaka bio i Aaron Gordon sa 29 ubačaja i 15 skokova dok je Jamal Murray dodao 22 uz 9 asistencija. Kod Lakersa Anthony Davis je ubacio 33 uz 15 skokova, LeBron James je dodao 26 uz 9 asistencija.

Bila je ovo 11. uzastpna pobjeda Nuggetsa protiv Lakersa, u lanjskom finalu Zapada bilo je 4-0, Nuggetsi su dobili i sve četiri utakmice u ligaškom dijelu sezone te prve tri u ovogodišnjem doigravanju. Prvaci bi posao u prvom krugu mogli okončati već u noći sa subote na nedjelju kad je na programu četvrta utakmica u Los Angelesu. Orlando Magic je u trećoj utakmici "pregazio" Cleveland Cavalierse sa 121-83 te tako smanjio zaostatak u pobjedama na 1-2 u tom srazu prvog kruga Istoka. Paolo Banchero briljirao je kod domaćih sa 31 košem i 14 skokova, Jalen Suggs je dodao 24, dok su Jarrett Allen i Caris LaVert ubacili po 15 za goste. Treću utakmicu ovi suparnici igrat će u subotu.