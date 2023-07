Mate Pavić objasnio poruku: Morao sam se i ja uključiti i pozvati Perišića u Hajduk

Mate Pavić najprije je s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok osvojio Wimbledon u konkurenciji mješovitih parova, a potom je objelodanio da je došlo do (dogovorenog) prekida suradnje s Nikolom Mektićem. Ne zna se koja je od tih vijesti jače odjeknula, no činjenica je da se o razlazu zlatnog olimpijskog para šuškalo već neko vrijeme. Dogovoren je, navodno, još prije Wimbledona, a dužnost da to objavi "gradu i svijetu" pripala je Paviću, koji je to učinio za SportKlub, medijsku kuću koja jedina i ima izvjestitelja iz Londona.

– Istina je, došlo je do prekida suradnje. Nije nam najbolje započela sezona, neke smo stvari drukčije radili, ali imali smo i puno pehova. Što god da smo napravili, a trudili smo se poboljšati stvari, nije išlo i odlučili smo se probati osvježiti, pokušati s drugim partnerima. Možda je i to razlog, s vremenom dođe do zasićenja, koliko god dobra suradnja bila. Odluku smo donijeli zajedno – otkrio je 30-godišnji Pavić, koji će na turniru u Hamburgu nastupiti s Ivanom Dodigom, s kojim je taj turnir i osvojio 2017. godine. No Mate ističe da Dodig, barem zasad, nije trajna opcija.

– To je samo za Hamburg, a tjedan iza zaigrat ću s Krajičekom (Dodigovim partnerom, op. a.). Potrefilo se da oni ta dva tjedna ne igraju zajedno, ali Ivan i ja nismo novi par. Vidjet ćemo s kim ću igrati u nastavku sezone, iskreno rečeno nemam plan. Malo ću mijenjati partnere pa ćemo vidjeti. A možda u budućnosti Nikola i ja opet zaigramo zajedno, nikad se ne zna – ostavio je Pavić otvorena vrata ponovnom spajanju s Mektićem.

Zagrepčanin i Splićanin u Wimbledonu su poraženi u osmini finala od Urugvajca Behara i Čeha Pavlašeka, što im je bio 14. poraz ove sezone (uz 18 pobjeda). Godina im je išla prilično loše (nakon što su na samom početku osvojili Auckland), pa se već govorkalo o razlazu, no nakon osvajanja Stuttgarta i Eastbournea, učinilo se da je kriza prošlost i da će se suradnja ipak nastaviti. No sada je definitivno jasno da je označen kraj, da su Nikola i Mate zaključili da su ono najbolje već dali.

(230714) -- LONDON, July 14, 2023 (Xinhua) -- Mate Pavic (L)/Lyudmyla Kichenok react during the mixed doubles final match between Xu Yifan of China/Joran Vliegen of Belgium and Mate Pavic of Croatia/Lyudmyla Kichenok of Ukraine at Wimbledon tennis Championship in London, Britain, on July 13, 2023. (Xinhua/Li Ying) Photo: Li Ying/XINHUA Foto: Li Ying/XINHUA

A uistinu su nas znali razveseliti, u dvije i pol godine, koliko su igrali zajedno, osvojili su Wimbledon i olimpijsko zlato te još 15 turnira, od čega četiri iz kategorije Masters 1000. Bili su najbolji par 2021., a i pojedinačno su se izmijenili na prvome mjestu ATP liste igrača parova. Njihov prekid znači i to da neće nastupiti na završnom Mastersu osam najboljih parova, no to im očito i nije bio prioritet.

No vratimo se Pavićevu novom osvajanju Wimbledona, ovaj put u miksu.

– Wimbledon je posebna priča, uvijek se ovdje osjećam nekako posebno. Igrao sam tri finala ovdje, prije dvije godine s Mektićem sam i osvojio turnir, a sad sam se našao u prvom finalu u miksu. Ljudmila i ja igrali smo zajedno u Wimbledonu i 2017. godine, poslije toga više nismo igrali, ali sad smo pokazali da odlično funkcioniramo. Drago mi je da je i ona osvojila svoj prvi Grand Slam naslov – napomenuo je Pavić, najmlađi broj jedan nakon 1996. godine.

Nije to prvi Wimbledon samo za Ljudmilu nego i za Ukrajince općenito, i to u bilo kojoj kategoriji. Paviću je to, međutim, bio treći Grand Slam trofej u mješovitim parovima, 2016. osvojio je US Open s Njemicom Siegemund, a 2018. i Australian Open s Kanađankom Dabrowski. Još tri Grand Slam naslova ima u muškim parovima – Australian Open 2018. s Austrijancem Marachom, US Open 2020. s Brazilcem Soaresom i Wimbledon 2021. s Mektićem – ali ni to nije sve: jednu Grand Slam krunu Mate je donio i iz juniorske konkurencije, osvojio je upravo Wimbledon, 2011. godine, i to u paru s Britancem Morganom.

Ostavimo li po strani juniorski staž, Pavić je u seniorskoj konkurenciji, uključujući i miks, osvojio čak 38 turnira i po tome mu nema premca među hrvatskim tenisačima (Ivanišević je drugi s 31 naslovom).

I za kraj, Mate je objasnio kako je došlo do one njegove poruke hrvatskom nogometnom reprezentativcu Ivanu Perišiću "vrime je za Hajduk" u njegovu slavljeničkom govoru.

– Nisam odolio, morao sam se priključiti akciji kao pravi navijač Hajduka. Nismo se vidjeli poslije, ne znam što će biti. A Perišić voli tenis, bio mi je gost i lani na polufinalu. Ovaj put poželio je pogledati finale i naravno da sam mu to omogućio – rekao je Pavić.