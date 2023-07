Fantastični Mate Pavić osvojio je 36. naslov u karijeri. Hrvat uzeo titulu u Wimbledonu!

Hrvatski tenisač Mate Pavić i ukrajinska tenisačica Ljudmila Kičenok pobjednici su Wimbledona u konkurenciji mješovitih parova, a do naslova su stigli pobjedivši u finalu Belgijca Jorana Vliegena i Kineskinju Xu Yifan sa 6-4, 6-7 (9), 6-3 nakon dva sata i sedam minuta borbe. Za 30-godišnjeg Matu Pavića ovo je treći Grand Slam naslov u mješovitim parovima, a prvi u All England Clubu, dok je njegova vršnjakinja Ljudmila Kičenok u svom prvom finalu došla do prvog trofeja.

Pavić je bio pobjednik u mješovitim parovima 2016. na US Openu s Njemicom Laurom Siegemund te 2018. na Australian Openu s Kanađankom Gabrielom Dabrowski, s kojom je dvaput bio u finalu Roland Garrosa (2018. i 2019.). Pariški naslov jedini je koji mu nedostaje da bi kompletirao Grand Slam kolekciju, baš kao i u muškim parovima. Pavić i Kičenok su bili bolji par u prvom setu, a bolju su igru materijalizirali 'breakom' u sedmom gemu za vodstvo 4-3. To je hrvatsko-ukrajinskom paru bilo dovoljno za osvajanje prve dionice dvoboja.

U drugom setu je vođena izjednačena borba, a jedinu priliku za 'break' ponovno su imali Pavić i Kičenok u trećem gemu. No, ostali su bez realizacije pa je odluka o pobjedniku drrugog seta pala u 'tie-breaku'. Hrvatsko-ukrajinska kombinacija je povela 2-0, ali su Vliegen i Xu osvojili sljedeća tri poena. Nakon što su spasili dvije set-lopte belgijsko-kineskog para, Pavić i Kičenok su pri vodstvu 8-7 došli do prve meč-lopte. Ostali su bez realizacije, a Vliegen i Xu su izborili treći set iskoristivši četvrtu set-loptu za 11-9.

Pavić i Kičenok su izdržali i treći set bez da su bili suočeni s prijetnjom na servisu pa im je 'break' u osmom gemu donio priliku za pobjedu. Na servisu je bio Mate Pavić i vrlo sigurno, uz gubitak jednog poena, odveo hrvatsko-ukrajinski par do trijumfa. Za 30-godišnjeg Splićanina to je ukupno šesti seniorski Grand Slam naslov, jer je tri osvojio i u konkurenciji muških parova: Australian Open 2018. s Austrijancem Oliverom Marachom, US Open 2020. s Brazilcem Brunom Soaresom i Wimbledon 2021. s Nikolom Mektićem.

WIMBLEDON, mješoviti parovi - finale

MATE PAVIĆ / Ljudmila Kičenok (HRV-Ukr/7) - Joran Vliegen / Xu Yifan (Bel-Kin) 6-4, 6-7 (9), 6-3