Marko Livaja odbio je milijune, otkriveno je o čemu se radi

Popularnost Marka Livaje odavno je prešla granice Hrvatske, a njegova dominacija u našoj ligi nije promaknula ni najbogatijim klubovima svijeta. Najbolji igrač Hajduka bio je meta mnogih klubova, a sada je otkriveno da je odbio milijunske iznose iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Među zainteresiranima bio je i Al-Ahli iz Dubaija, jedan od najbogatijih tamošnjih klubova, no Livaja je glatko odbio ponudu.O svemu je govorio Marko Nikolić, bivši trener Al-Ahlija i aktualni strateg CSKA Moskve.

"Sjećam ga se još iz vremena kada je igrao za Inter protiv Partizana, kao klinac. Pamtim ga i iz AEK-a, kad sam vodio Videoton. Prošle sezone želio sam ga dovesti, ali nije bilo nikakve šanse. Prije godinu i pol, možda dvije, u Shabab Al-Ahli. To dovoljno govori što mislim o njemu kao igraču. Ima karakter, a to cijenim. Ne volim igrače koji ga nemaju. Moj je posao graditi odnos s njima, ali volim one koji imaju hrabrost, da ne kažem nešto uličnim rječnikom," izjavio je Nikolić u Denis podcastu.

Livaja je za Hajduk odigrao 161 utakmicu, postigao 88 golova i upisao 53 asistencije što dovoljno govori o njegovoj važnosti za bijele.