Trener Hajduka: Dinamo je favorit za titulu, ne možemo se uspoređivati s njima

Nakon pobjede protiv Dinamo Cityja (2:1) u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige, Hajduk u drugom kolu HNL-a u nedjelju (21:00) na Poljudu dočekuje Goricu.

– Siguran sam da imamo karakter. Pobjeđivali smo kad smo bili bolji, a i u trenucima bez sreće vraćali smo se u utakmicu. Igrači su sretni, a to se prenosi i na stadion i navijače – rekao je trener Gonzalo Garcia.

Na pitanje o mogućim promjenama u sastavu, odgovorio je:

– Moguće. Nemamo puno vremena za pripremu, ali svi su spremni. Vjerojatno ćemo mijenjati na pozicijama gdje imamo rješenja.

Livaja još odrađuje kaznu, a Garcia je o Rebiću rekao:

– Tek je stigao, vidjelo se protiv Dinamo Cityja da mu treba vremena. Radio je individualno i nema puno prostora za trening, ali naporno radi i otvoren je za savjete.

Stigli su i Ivušić, Pajaziti i Karačić.

– Svi su novi, ali sam zadovoljan. Ivušiću tražimo neke nove stvari, Karačić ima hrabru rolu, dolazi u završnicu i daje nam dosta. Pajaziti je pametan i odličan za naš način igre, a s vremenom će biti još bolji.

Goricu vodi Carević.

– Imaju odličnu momčad i dobre igrače poput Pršira, Poza i Pavičića. Bit će teška utakmica, s Goricom uvijek jest. Moramo biti na 100% ako želimo pobjedu. Carević je dobar trener.

Dinamo je uvjerljiv na početku sezone.

– Dinamo je odradio odličan prijelazni rok, možda su i favorit za titulu. Ne možemo se uspoređivati jer nismo u istoj situaciji. Imaju pokrivene sve pozicije i jaku konkurenciju – zaključio je Garcia.