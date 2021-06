Marin Čilić u finalu nakon što mu je Austrijanac Rodionov predao meč

Hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u finale travnatog ATP turnira u Stuttgartu nakon što mu je u subotu u polufinalu 22-godišnji Austrijanac Jurij Rodionov zbog ozljede predao meč kod Čilićevog vodstva 6-3, 1-0.

U finalu će igrati protiv 20-godišnjeg Kanađanina Felixa Augera-Aliassimea, koji je izbacio Amerikanca Sama Querreya sa 6-4, 7-5. Kanađanin je bio finalist u Stuttgartu i 2019. godine, ali je tada izgubio od Talijana Mattea Berrettinija.

Foto: Marijan Murat/DPA/PIXSELL 12 June 2021, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: Tennis: ATP Tour - Stuttgart, Singles, Men, Semifinals. Yuri Rodionov (l) from Austria retires against Marin Cilic from Croatia. Photo: Marijan Murat/dpa /DPA/PIXSELL

Čilić vodi 2-0 u pobjedama protiv Kanađanina Augera-Aliassimea, kojeg je dobio u studenom prošle godine u Parizu i u kolovozu 2019. u Washingtonu.

Hrvatskom tenisaču bit će to 33. finale u karijeri, a dosad je osvojio 18 naslova, s tim da je posljednji iz 2018. godine kada je slavio u londonskom Queen's Clubu.