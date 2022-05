Marčinko upisala poraz! U trećem setu vodila pa sve ispustila

Najbolja juniorka svijeta, 16-godišnja Zagrepčanka Petra Marčinko poražena je u susretu 2. kola WTA 250 turnira u marokanskom Rabatu od Australke Astre Sharme sa 7-5, 3-6, 3-6 premda je u trećem setu vodila sa 3-0.

Nakon što je pobjedom u 1. kolu protiv Šveđanke Rebecce Peterson stigla do svoje prve pobjede na WTA Touru, Marčinko je odlično krenula i protiv Australke, no 147. tenisačica svijeta je u druga dva seta okrenula rezultat i stigla do pobjede.

Mlada Zagrepčanka je sjajno ušla u meč. Već u prvoj igri je oduzela servis suparnici, a potom još jedan za vodstvo 4-1. Međutim, 26-godišnja Australka je vratila oba izgubljena servisa izjednačivši na 5-5. No, Petra kod 5-5 radi još jedan break, a zatim mirno osvaja gem za 7-5 i vodstvo u setovima.

Sharma je uzvratila u drugom setu. Uz dva breaka je povela 5-1. Marčinko je vratila jedan izgubljeni servis, ali ne i drugi pa je set rezultatom 6-3 otišao na stranu australske igračice.

U trećem, odlučujućem setu Marčinko je povela 3-0 i na servis Australke došla do lopte za vodstvo od 4-0. No, 16-godišnja Zagrepčanka je nakon toga posustala. Sharma je uzvratila serijom 6-0 za konačnu pobjedu nakon dva sata i 11 minuta igre.

Petra je prolazom u drugo kolo ostvarila skok od 32 mjesta na WTA listi pa će od ponedjeljka biti na 329. poziciji.

WTA Rabat - 2. kolo

PETRA MARČINKO (HRV) - Astra Sharma (Aus) 7-5, 3-6, 3-6

>> Navijači skinuli dinamovce: