PAD NAKON 16 GODINA

Što je Orban poručio u izbornoj noći: 'Rezultati su bolni i jasni, ali...'

Sandra Veljković
12.04.2026.
u 23:43

Posebno se obratio Mađarima izvan granica zemlje, zahvalivši im na podršci i poručivši da i dalje mogu računati na njegovu politiku

"Ne odustajemo. Nikada nismo i nikada nećemo." Tom je porukom Viktor Orbán zaključio govor u izbornoj noći u kojoj je priznao težak poraz i čestitao pobjedu Péteru Magyaru. Istodobno, jasno je dao do znanja da povlačenja nema - Fidesz prelazi u opoziciju i nastavlja političku borbu. Orbán je rekao da rezultati još nisu u potpunosti konačni, ali da su "za nas bolni i jasni". - Odgovornost i mogućnost upravljanja državom nisu pripali nama - priznao je, dodajući da je već čestitao pobjedničkoj stranci.

U središtu njegova obraćanja bila je poruka biračima i pokušaj konsolidacije stranačke baze. - Dva i pol milijuna ljudi nam je i danas ukazalo povjerenje. Nikada nismo radili ovako puno i ovako snažno u jednoj kampanji. To se vidi - rekao je Orbán, naglašavajući da Fidesz i nakon poraza ostaje politički relevantna snaga.

Euforija na ulicama Budimpešte

Posebno se obratio Mađarima izvan granica zemlje, zahvalivši im na podršci i poručivši da i dalje mogu računati na njegovu politiku. - Što ovaj rezultat znači za sudbinu naše zemlje i nacije, sada još ne znamo – to će vrijeme pokazati. Kako god bilo, mi ćemo i iz opozicije služiti našoj domovini i mađarskom narodu - nastavio je.

Naglasio je da se mijenja politička pozicija, ali ne i zadatak. - Teret upravljanja više nije na našim ramenima, zato je sada naša dužnost ojačati naše zajednice - poručio je, uz dodatak: - Dva i pol milijuna birača nam je ukazalo povjerenje - nikada ih nećemo iznevjeriti.

U završnici je pokušao mobilizirati stranačku infrastrukturu i naglasiti kontinuitet. - Više od trideset godina smo zajedno, prošli smo teške i lake godine, ali jedno svi znaju: mi ne odustajemo. Nikada, nikada, nikada - zaključio je.

