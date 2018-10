Ronaldžukić briljiraju: Pogledajte kako je Mandžo asistirao Ronaldu

Juventus je stigao do osme uzastopne pobjede u Serie A slavljem kod Udinesea 2:0.

Poveli su u 33. minuti kada je Bentancur glavom pospremio ubačaj Cancela. Samo četiri minute kasnije Mandžukić je dao povratnu loptu za Cristiana Ronalda, koji snažnim udarcem zabija četvrti gol sezone.

Hrvatskom napadaču to je druga asistencija, a zabio je i četiri gola. Imao je Mandžo danas i nekoliko dobrih prilika da zabije, no put do mreže nije našao.

U ranijem terminu Cagliari je s 2:0 pobijedio Bolognu golovima Joao Pedra i Pavolettija. Srna je kod domaćina izašao iz igre u 28. minuti, dok je Bradarić odigrao cijelu utakmicu.

Juventus je prvi s maksimalna 24 boda, devet više od prvog pratitelja Napolija, koji ima i utakmicu manje. Cagliari je 13. s devet bodova, Udinese 15. s osam, Bologna 16. sa sedam.

