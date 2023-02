Mamić hvalio Vučića: Rekao mi je da dođem u našu Zvezdu. Dinamo treba promijeniti komunističko ime

Intervju koji je bjegunac Zdravko Mamić dao za portal Mozzart Sport odjeknuo je regijom iz više razloga...Mamić je govorio o našoj reprezentaciji, kritizirao i vrijeđao aktualnu vlast Dinama za koje smatra da su uličari, ulizice, lopovi i smetlari, rekao da ga je predsjednik Srbije zvao u Crvenu zvezdu, ali i priznao da je razočaran igračima koje je učinio milijunašima, a nitko ga nikada nije zvao ili poslao dres...

- Obične fukare i čistači ulica falsifikuju istoriju Dinama. Evo, Zvonimir Boban i ja nismo u dobrim odnosima. Boban da dođe sutra i da hoće da bude predsednik Dinama, Zdravko Mamić će biti njegov najveći navijač i prostreti mu crveni tepih od Međugorja do Zagreba. Jer je on kompetentan. Pitajte Bobana o Mamiću i javno će reći da me ne poznaje i da sam suspektna osoba. Privatno to neće reći - direktan je kao i obično bivši gazda Dinama.

- Tuđman je ukinuo ime Dinamo, a imao je pravo na to! Nama je Dinamo nametnuto ime od komunističkih vlasti koje su ukinule tadašnji Građanski. To što su moja generacija i navijači živeli s imenom Dinamo, to je ipak falsifikat. Ali nam je to sraslo, mi znamo samo za Dinamo i njegove pesme. I onda se deci j..e što su komunisti promenili ime. A vraćala su se imena ulica, trgova, oduzeta imovina... I potpuno je prirodno da se Dinamu vrati ime Građanski - smatra Mamić koji je govorio i o Aleksandru Vučiću.

- Konkretno u slučaju Zvezde sam dobro prognozirao što se treba napraviti i šta su kasnije Vučić, Terzić i Džajić napravili. Znate kakve je Zvezda imala dugove i da je to bila bezizlazna situacija. Dolaskom Vučića, ove uprave, Gasproma i ostalih se omogućilo da se ta uprava razmaše. Danas Srbija može imati dva kluba u Ligi šampiona. Što se tiče reprezentacije, Srbi nemaju lošije igrače od Hrvata - kazao je Mamić i nastavio:

- Pa dobro, nismo mi baš prijatelji. Sreli smo se u Mostaru gde mi se obradovao kao bratu i gde mi je kao ultras Delija čestitao na svim uspesima Dinama. I zvao me da dođem u ’našu Zvezdu’. Meni je to bio kompliment. Drugi kontakt je bio kada me je tražio na telefon u Međugorju i rekao mi da je u restoranu u Beogradu i da će se potruditi da me ugosti u tom restoranu, a da će mi moji i njegovi prijatelji objasniti kako će doći do tog susreta. Tako da imam njegov otvoreni poziv da budem njegov gost u Beogradu.

Također, otkrio je kako ga niti jedan naš reprezentativac nije nazvao ili poslao ulaznicu i dres, a on ih smatra 'vlastitom djecom.'