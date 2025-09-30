Naši Portali
IZREKLI SU MU KAZNU

Malo će na hlađenje. Diego Simeone saznao kaznu za incident koji je zgrozio mnoge

LaLiga - Atletico Madrid v Real Madrid
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
30.09.2025.
Na konferenciji za novinare nakon ogleda protiv Liverpoola Simeone se ispričao zbog svog ponašanja, ali je naglasio da je tijekom cijelog susreta bio žrtva napada od strane domaćih navijača

Diego Simeone, 55-godišnji trener nogometaša  madridskog Atletica, kažnjen je s jednom utakmicom nakon incidenta u čijem je središtu bio na Anfieldu, u prvom kolu Lige prvaka. Na startu ovosezonske Lige prvaka Atletico je kod Liverpoola poražen s 2-3, golom u sudačkoj nadoknadi, a Simeone je u završnici tog dvoboja zaradio isključenje. Ujedno se verbalno posvađao s navijačima domaće momčadi.

Na konferenciji za novinare nakon ogleda protiv Liverpoola Simeone se ispričao zbog svog ponašanja, ali je naglasio da je tijekom cijelog susreta bio žrtva napada od strane domaćih navijača. Europska nogometna organizacija kaznila je i Liverpool s 4000 eura zbog neprimjerenog ponašanja njegovih navijača, a u to je osim verbalnih napada ubrojeno i bacanje predmete na travnjak i pored njega.

Simeone će kaznu jedne utakmice odraditi već ovog utorka kada njegov Atletico u Madridu dočekuje Eintracht. Atletico je za vikend u velikom gradskom derbiju svladao Real s 5-2. Od daleke 2011. godine Simeone je trener madridskog Atletica.
Ključne riječi
Liga prvaka Atletico Madrid Diego Simeone

