Majer: Očekivanja od SP-a su najveća moguća! Livaković: Uvjeti su bili užasno teški

Hrvatska nogometna reprezentacija uspješno je zaključila zadnju provjeru uoči početka svjetskog prvenstva u Kataru.

Vatreni su svladali Saudijsku Arabiju s minimalnih 1:0 nakon pogotka i sjajnog poteza Andreja Kramarića, prethodno ga je sjajnom asistencijom pronašao kapetan Luka Modrić.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Da, bila je stvarno teška utakmica, nije se moglo disati, bilo je teško. Međutim, mislim da će nam to dobro doći do Katar, iako mislim da neće biti ovako vruće. Ipak, bila je to dobra uvertira za prvu utakmicu. Možemo pričati što god hoćemo, ali Saudijska Arabija nije loša ekipa i slična je Maroku. Neće biti lako, ali bit ćemo spremni, ja se osjećam spremnim. Nije mi nikakav problem igrati na bilo kojoj poziciji. Očekivanja od SP-a? Najveća moguća naravno, ali idemo korak po korak, prvo po prolazak grupe. - rekao je Lovro Majer za HRT nakon susreta.

Onda je pred mikrofone stigao i prvi vratar Dominik Livaković.

- Bili su teški uvjeti, ali znamo da nas to čeka i za tjedan dana. Idemo se dobro pripremiti, najbitnija je pobjeda zbog atmosfere. Kada je popustila vrućina, bilo je puno lakše. Super se osjećam na golu i nemam nikakvih problema, samo da prođemo bez ozljeda.