Dalić je dobio odgovor tko mu je prvi napadač

Hrvatska reprezentacija pobijedila je Saudijsku Arabiju u pripremnoj utakmici u Rijadu s 1:0, a strijelac jedinog gola bio je Andrej Kramarić u 82. minuti. Nije to bila lagana utakmica za vatrene, Saudijci su imali dvije, tri stopostotne šanse, ali ulaskom Modrića u 65. minuti zagospodarili smo terenom i stigli do pobjede.

Hrvatski izbornik utakmicu u Rijadu započeo je praktički s drugom momčadi, s tek trojicom igrača koji bi trebali biti u prvih 11 protiv Maroka na otvaranju SP-a. Na klupi su tako ostali naši glavni igrači Modrić, Perišić i Kovačić, kao i oba prva beka (Sosa i Juranović), a na klupi su bili i Gvardiol i Šutalo, koji figuriraju kao najizgledniji stoperski par za prvu utakmicu. Uglavnom, naši su istračali u sastavu Livaković - Stanišić, Lovren, Erlić, Barišić - Sučić, Brozović, Majer - Pašalić, Petković, Vlašić.

Nažalost, u prvom poluvremenu to nije izgledalo dobro, osim solidne prilike Pašalića sa 16 metara u devetoj minuti, sve druge u ofenzivnom dijelu bilo je za zaborav. Saudijci su pak u 38. minuti imali stopostotnu šansu, ali udarac glavom Al Shehrija otišao je malo iznad grede hrvatskog gola. U tih prvih 45 minuta vidjelo se koliko se našim igračima teško naviknuti na vremenske uvjete i temperaturu od čak 31 stupanj.

Odmah na početku drugog poluvremena Dalić je napravio dvije izmjene, umjesto Vlašića i Sučića ušli su Oršić i Kovačić. I odmah su vatreni počeli bolje kombinirati, biti konkretniji, pa je u 55. minuti Brozović došao u dobru šansu, ali bio je neprecizan. U 59. minuti ušao je Domagoj Vida i tako upisao jubilarni 100. nastup za vatrene, time je postao tek 10. Hrvat koji se upisao u to probrano društvo. A baš je Vida ispao u obrani prilikom iduće šanse, i to najveće Saudijaca. Nakon tri vezana odlična dodavanja Saudijaca, Salem je ostao sam pred Livakovićem, ali pucao malo iznad grede. I bila je to posljednja šansa Saudijaca, nakon toga u igru su ušli Modrić i Perišić, a Hrvatska je zagospodarila terenom. U 73. minuti konačno se zatresla mreža domaćina, no VAR je pokazao da je Kramarić bio u zaleđu. No, nije bio u zaleđu u 82. minuti, kada je nakon asistencije Modrića zabio za, pokazalo se, konačnih 1:0 za vatrene. U 87. nam je poništen još jedan gol, ovaj put u zaleđu je bio Perišić. Do kraja smo rutinski sačuvali prednost i upisali pobjedu.

Na koncu, ova utakmica itekako je poslužila svrsi, vatreni su upisali pobjedu, osjetili teške vremenske uvjete koji ih čekaju na SP-u, a najbitnija stvar je da se nitko nije ozlijedio. Za utakmicu u Rijadu u konkurenciji nije bio jedino Marko Livaja, koji još uvijek osjeća bol u mišiću, kao posljedicu udarca kojeg je dobio u prvenstvenoj utakmici protiv Slaven Belupa. Livaja bi od sutra trebao početi trenirati s momčadi.

Što je pak od prve pripremne utakmice dobio Dalić? Ono što je sigurno, dobio je odgovor tko će mu biti prva špica u otvarajućoj utakmici SP-a. Kramarić je u 32 minute provedene na terenu bio vrlo raspoložen, puno se kretao, zabio gol, bio u još jednoj šansi. Sigurno dovoljno da se izbori, odnosno da potvrdi da je ipak on prvi napadač vatrenih. Najlogičnije, jer Krama je najiskusniji (74 nastupa za vatrene), ima i već tri velika natjecanja iza sebe, a u 32 današnje minute pokazao je više nego Petković u 58. Također, Livaja mu zbog ozljede trenutačno nije konkurencija za prvih 11, a Budimir je pak u hijerarhiji tek četvrti napadač.

Inače, Kramariću je gol Saudijcima bio jubilarni 20. za vatrene, na listi svih vremena sada dijeli 7. mjesto sa svojim trenerom u reprezentaciji Ivicom Olićem. Ispred su još samo Darijo Srna (22), Luka Modrić (23), Eduardo da Silva (29), Ivan Perišić (32), Mario Mandžukić (33) i Davor Šuker (45).