Luka Modrić je još 2004. izvodio majstorije kao u Realu: "Bio je koplje iznad svih nas"

Sada valjda više nitko neće pitati zašto Luka Modrić ne zabija više golova. Pa što će mu golovi kada onako asistira! I doista, rijetki su Modrićevi pogoci koji su toliko opjevani i koji su izazvali takvo divljenje kao asistencija vanjskim felšom Brazilcu Rodrygu u 80. minuti utakmice s Chelseajem.

Od kada uopće Luka Modrić koristi ovu tehniku izvedbe pasa ili šuta? Pitali smo to njegova nekadašnjeg mentora i suigrača u zaprešićkom Interu, poznatog zagrebačkog španera Stipu Brnasa.

- Kako od kada!? - začudio se Stipe i nastavio:

Nikad preko noge

- Pa oduvijek! Da, i kao klinac od 18 godina, i iako je to zahtjevna tehnika, njemu se nikada nije dogodilo da mu ode preko noge. Zato što je oduvijek bio iznad svih. Luka Modrić prošao je najbolju školu, prošao je Zrinjski i Inter prije nego što je došao u Dinamo. A ovo u Realu njegov je doktorat!

Stipe Brnas ima dobru memoriju. Ona je evocirala prvu Modrićevu asistenciju vanjskim felšom.

- Naš Inter svladao je Zagreb u Kranjčevićevoj s 1:0, strijelac je bio Davor Piškor, a Modrić mu je dodao vanjskom. Provjerite kod Piškora - rekao je nasmijavši se Brnas.

Davora Piškora, danas 39-godišnjaka, pronašli smo u Čakovcu. Pitali smo ga sjeća li se kako je 2004. bio Modrićev 'Rodrygo prije Rodryga'.

- Naravno da se sjećam! Inače imam sve svoje pogotke na DVD-u, a samo taj mi nedostaje. Da, Luka je bio dodavač u toj utakmici; ne baš ovako kao Rodrygu, nego je slalomom prošao nekolicinu igrača i vanjskom mi gurnuo, a ja sam sa 16 metara pogodio u rašlje. Bila je to utakmica prvog kola prvenstva i prvi pogodak sezone - ispričao nam je Piškor, koji i danas igra u petoligašu BSK-u iz Belice.

Kako ste doživjeli Modrića s 18 godina?

- Bio sam fasciniran kako jedan tinejdžer tako vlada loptom. Ti njemu daš kratku loptu u noge, nešto jači pas kojega je teško kontrolirati, a on je to činio lakoćom. Ma, preskakao nas je sve, bio je koplje iznad svih nas, a po dodavanju vanjskom bio je prepoznatljiv. Sada ga je izbrusio do savršenstva - dodaje Piškor.

Tko se ne sjeća, Modrićeva vanjska namjestila je Rakitiću meč-loptu protiv Španjolaca na Euru 2012. godine, a na Euru 2021. istom je tehnikom postigao prekrasan pogodak Škotima u Glasgowu.

Šuker protiv Ukrajine

Međutim, nije Modrić jedini hrvatski virtuoz koji se služio tom tehnikom. Sjeća li se netko kako je Davor Šuker 1997. veličanstvenim dodavanjem vanjskim felšom sa svoje polovice igrališta asistirao Vlaoviću za pogodak protiv Ukrajine u Zagrebu? Sjeća li se toga Goran Vlaović?

- Sjećam se akcije i moje završnice, ali ne sjećam se da je Davor odigrao vanjskom. No, taj je pas bio drukčiji od Lukina, Davorova lopta išla je po tlu – kazao nam je Vlaović i nastavio:

- Utakmicu Real – Chelsea gledao sam s društvom, i kada je Luka napravio taj potez, svi smo skočili i uzdahnuli od oduševljenja! To su potezi zbog kojih i gledam njegove nastupe, jer on je jedan od rijetkih igrača od kojih se to može očekivati. A takvu tehniku izvedbe toga udarca i preciznost, kada lopta stiže točno na noge igraču u dolasku, doista je teško izvesti.

U današnjem robotiziranom nogometu, u kojemu igrači imaju strogo programirane zadatke i ovlasti, takve genijalnosti rijetko se dožive.

- Da, ali i u takvom nogometu nije zabranjena sloboda kreacije, a Luka to na svoj specifičan način manifestira. Njegov dodir lopte čudesan je, igranje vanjskom postalo je njegov zaštitni znak - zaključio je Vlaović.

Uefa je proglasila Modrića igračem utakmice Real – Chelsea, drugi put ove sezone. Prvi put to priznanje dobio je za izvedbu protiv Intera u grupnoj fazi. Zanimljivo, Marcelo Brozović u ovoj je sezoni čak tri puta bio igrač utakmice u Ligi prvaka, u utakmicama sa Sheriffom, i jednom protiv Reala.

Luka Modrić u Realu je od 2012. godine i upravo je osmi put ušao u polufinale Lige prvaka. Jednom, 2013. godine, Luku i Real u polufinalu izbacila je dortmundska Borussia, a 2015. godine, kada je Real ispao porazom od Juventusa, Modrić zbog ozljede nije nastupio.

Kad smo već kod ljeta 2012. godine, Luka Modrić danas je samo jedan od četvorice igrača koji su se i tada presvlačili u Realovoj svlačionici. Preostala trojica su Marcelo, Benzema i Nacho.

Nakon briljantne izvedbe protiv Chelseaja, sada će se s još većom pozornošću pratiti rasplet situacije oko Modrićeva ugovora s Realom za sljedeću sezonu. Naime, on ne bi trebao biti upitan s obzirom na sve što Luka demonstrira posljednjih tjedana, a kada se to napokon i dogodi, na pomolu će biti još jedan antologijski njegov doseg u Realovu dresu.

Luka Modrić je, naime, u utakmici s Chelseajem imao točno 36 godina, sedam mjeseci i tri dana, što ga svrstava na osmo mjesto najstarijih igrača koji su ikada nastupili za Real, klub osnovan 1902. godine, u službenoj utakmici. Peti po starosti je legendarni Paco Gento koji je 1971. godine u utakmici s Chelseajem nastupio u dobi od 37 godina i 7 mjeseci. Toliko će Luka navršiti u travnju 2023. godine.

Najstariji nogometaš koji je ikada nastupio za Real i dalje je legendarni Mađar Ferenc Puskas, s 38 godina, sedam mjeseci i 19 dana.

