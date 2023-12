Luka Dončić ispisao povijest NBA lige. Samo tri igrača su to postigla prije slovenskog čarobnjaka

Luka Dončić još je jednom pokazao svu raskoš svog talenta upisavši se u povijest NBA lige briljantnom božićnom izvedbom na gostovanju u Phoenixu, gdje je s 50 koševa i 15 asistencija predvodio svoje Dallas Maverickse do pobjede 128:114.

– Zabavno je kad uz pobjedu dođu i ovakva ostvarenja. Ovo je bilo teško gostovanje na kojem smo došli do pobjede. Bez obzira na 50 koševa i 10.000 poena, jako sam sretan zato što smo pobijedili – rekao je sjajni Slovenac koji je postao tek četvrti košarkaš koji je na Božić uspio postići 50 ili više koševa, a pritom je premašio i 10.000 poena u karijeri.

GALERIJA Luka Dončić upisao se u povijesti NBA-a

Prije Dončića u božićnim utakmicama su 50 ili više koševa uspjeli ubaciti Bernard King, koji je igrajući za New York Knickse 1984. u porazu protiv New Jersey Netsa postigao 60 poena, Wilt Chamberlain, koji je 1961. ubacio 59 koševa uz 36 skokova za Philadelphia Warriorse u porazu od New York Knicksa te Rick Barry, koji je 1966. s 50 poena predvodio San Francisco Warriorse do pobjede protiv Cincinnati Royalsa.

"Čarobnjak Luka" sa stilom je postao sedmi najbrži košarkaš u povijesti koji je došao do 10.000 koševa u utakmicama osnovnog dijela sezone. Za to mu je trebalo 358 utakmica, a do ovog je ostvarenja došao već u prvoj četvrtini tricom s 10 metara. Uz Dončića su odličnu utakmicu odigrali Dereck Lively II. s 20 koševa i 10 skokova, Derrick Jones Jr. s 23 poena te Tim Hardaway Jr. s 18 koševa i sedam skokova. Strijelce Sunsa predvodili su igrači s klupe; Grayson Allen s 32 koša i osam pogođenih trica te Chimezie Metu s 23 poena i 19 skokova. Devin Booker je ubacio 20 koševa uz 10 asistencija, a Kevin Durant je ostao na 16 poena uz osam skokova i sedam asistencija.

VEZANI ČLANCI:

Božićni klasik u Los Angelesu završio je slavljem gostujućih Celticsa koji su sa 126:115 nadigrali Lakerse, jer su imali više raspoloženih igrača. Strijelce Bostona predvodio je Kristaps Porzingis 28 koševa i 11 skokova.

– Iznimno sam zadovoljan kakvu smo utakmicu odigrali kao momčad. Iskreno, doista smo igrali dobru košarku. Jedino što nam je nedostajalo je vanjski šut koji je bio lošiji od uobičajenog. No, osim toga, mislim da smo stvarno odigrali jako dobro – rekao je latvijski reprezentativac.

Čudnu utakmicu odigrali su Denver i Golden State, a na kraju su slavili Nuggetsi sa 120:114. Nikola Jokić je neuobičajeno lošu šutersku večer (4/12 iz igre) nadoknadio osobnim rekordom u pogođenim slobodnim bacanjima – ubacio je svih 18 koje je izveo. Tako je opet došao blizu triple-doubleu s 26 koševa, 14 skokova i osam asistencija. Dario Šarić ubacio je 14 koševa.

VEZANI ČLANCI:

Philadelphia je u Miamiju bila bez svog najboljeg igrača Joela Embiida, ali i Heat je bio bez Jimmyja Butlera. Miami je bolje nadoknadio izostanak svoje zvijezde i slavio sa 119:113, a briljirao je novak Jaime Jaquez Jr. koji je baš za Božić imao rekordnu večer s 31 košem i 10 skokova, njegovim prvim double-double učinkom u NBA ligi..