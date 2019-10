Luka Bonačić ponovno u Varaždinu s kojim se prije 23 godine borio za naslov prvaka

Novi trener prve momčadi Varaždina je Luka Bonačić (64), koji je u srijedu predstavljen javnosti na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Bonačić je na kormilu Varaždina naslijedio Borimira Perkovića, s kojim je sporazumno raskinuta suradnja nakon 11 kola u Prve HNL. Varaždin je s trenerom Perkovićem osvojio sedam bodova i zauzima posljednje mjesto na ljestvici, a jednaki bodovni učinak ima i pretposljednjih Inter iz Zaprešića. Varaždin ima i najneefikasniji napad s postignutih tek 10 pogodaka.

Na izvanrednoj press konferenciji pred novinare su izašli predsjednik kluba Stjepan Cvek i novi trener Luka Bonačić.

"Zahvalili smo se Borimiru Perkoviću jer je uprava kluba zaključila da je potrebna promjena. Nakon kraćeg razmišljanja odlučili smo se za trenera omiljenog u gradu, vrlo brzo smo se dogovorili. Nadamo se da će donijeti potrebnu promjenu i da ćemo izaći iz nezavidne situacije, da ćemo popraviti plasman na tablici i igru, koja u zadnje vrijeme nije bila na razini", rekao je Cvek.

Luka Bonačić ostao je u lijepom sjećanju varaždinskoj nogometnoj publici kada se s tadašnjim Varteksom u sezoni 1995/1996. do posljednjeg kola borio za naslov prvaka Hrvatske. Trenerski put Bonačića je vodio po mnogim hrvatskim klubovima (Zadar, Varteks, Rijeka, Osijek, Hajduk, Slaven Belupo, Hrvatski dragovoljac, Šibenik), a posljednjih 15 godina vodio je klubove u Iranu, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Trenerski posao je avantura u pozitivnom smislu, a ovdje sam da nastavim gdje sam stao prije nešto više od 20 godina. Istina, nisam dosta participirao u zadnje vrijeme u hrvatskom nogometu“, kazao je Bonačić, te je dodao da se je brzo dogovorio za angažman u NK Varaždinu.

"Situacija je svima jasna, kad je klub na posljednjem mjestu nema se što više dodati. Moje osobno iskustvo i veliki staž daju mi za pravo da se mogu nadati da ću uspjeti preokrenuti lošu situaciju i izbjeći zadnje mjesto koje klub trenutno zauzima“, izjavio je novi trener Varaždina.

"Mislim da je jedno razdoblje moje karijere krenulo ovdje u Varaždinu, gdje je bilo sve u jednim drugim bojama, bili su to dani ponosa i slave. No, kako sve u životu prolazi, tako i klubovi, i to se mijenja. Nikome nije bilo drago što se zadnjih šest, sedam godina dogodilo s bivšim Varteksom, ali ljudi su se uspjeli vratiti na pozornicu profesionalnog nogometa. Dosta sam toga kao trener prošao nakon Varaždina, mogu dobro balansirati jer sam 15 godina radio u Iranu i na arapskom poluotoku i mislim da je to jedno veliko iskustvo za trenere, pa me ništa više ne može iznenaditi", dodao je Bonačić, koji sutra počinje treninge s prvom momčadi Varaždina, a prva utakmica čeka 19. listopada, kada će u 12. kolu Prve HNL Varaždin dočekati Istru 1961.