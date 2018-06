Lovren otkrio koji film su gledali na dan utakmice: To nam je nadahnuće

Hrvatska slavi, u Kalinjingradu je pala Nigerija s 2:0. Tako su vatreni prvi put slavili u prvoj utakmici prvenstva nakon 20 godina i Jamajke u Francuskoj 1998.

- Igrali smo zrelo i pokazali kako treba dalje. Bilo je razdoblja koja nisu bila tako kvalitetna, ali nametnuli smo se i zasluženo dobili. I u sljedeće dvije utakmice idemo na pobjedu - otkrio je Ivan Perišić, dok je njegov imenjak Strinić, koji je sjajno odradio posao na lijevoj strani obrane, istaknuo:

- Obrana je stvarno bila dobra, moramo biti zadovoljni, a prema naprijed je nedostajalo koncentracije u završnici. Messi? Najvažnije je da budemo kompaktni, onda neće biti problema. Messi igra u vezi i nije samo na meni da ga držim. Poslije remija s Islandom, Argentina će zagristi, a mi nećemo kalkulirati nego ući odlučno, hrabro, za rezultat koji želimo.

Oduševljenje pobjedom nije skrivao Dejan Lovren.

- Bilo je vrijeme da s autoritetom odradimo ovakav ispit, nakon svih tih frustracija iz Brazila, Poljske, Francuske... U najboljim smo godinama, počevši od mene, fantastična smo momčad na terenu i na klupi.

Otkrio je hrvatski branič i tko im je inspiracija.

- Baš smo jutro prije utakmice gledali film o uspjehu vatrenih, tražimo nadahnuće u njihovom rezultatu i načinu na koji su do njega došli. S nama je bio i Dražen Ladić, koji nas stalno podsjeća da smo mi bolja i jača momčad od one prije 20 godina. Spremni smo napokon izaći iz njihove sjene. Kada pogledate naš roster, čovjek zaista može uživati u okruženju tako klasnih nogometaša iz najvećih svjetskih klubova. Nisu to bili najljepši golovi, ali bitno je da smo ih zabili - kaže Lovren pa dodaje:

- Kakvu snagu imaju Rebić i Mandžukić, kako je fenomenalan bio Kramarić, o Modriću i Rakitiću da ne govorim. Istina, treba priznati i da smo imali malo sreće kad su Nigerijci zabili autogol i odškrinuli nam vrata do pobjede, ali zaslužili smo je. Nigerijci nisu imali previše šansi, a mi smo se opustili u drugom poluvremenu.