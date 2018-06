Nije Luka Messi, idemo po osminu finala kao lider

Možda to nije bilo lepršavo i šarmantno kao u Francuskoj prije dvije godine, ali Hrvatska je prvi put nakon 20 godina pobijedila na otvorenju Svjetskog prvenstva. Baš kao vatreni koji su nakon toga došli do bronce. Imamo tri boda, dva više od Argentine i Islanda i što je najvažnije stvorilo se ozračje u kojem ćemo raspoloženi u Nižnji Novgorod.

Miroslav Ćiro Blažević je dan prije odlaska u Rusiju zagrlio Zlatka Dalića i šapnuo:

- Sine, nadmaši me! - Ne znamo koliko u tome ima iskrenosti, ali Ćiro je prije nekoliko godina priznao da je tašt i da mu je drago što je još uvijek 'trener svih trenera'. Kaljin, kakaljin...

Prvi plesni koraci te ruske pjesme Zlatko Dalić je otplesao pobjednički, tri boda je odnio u Šumsku rapsodiju ali još uvijek to ne miriše na ljeto Francusko iz 98'. No, to su tek prvi dani, što bi Leo Messi dao u ovom trenutku da je na našem mjestu.

Izbornik je ušao va bank, s četiri igrača naprijed, s vlasnicima zlatne klupske riznice Modrićem i Rakitićem na poziciji zadnja dva vezna. Baš tamo gdje igraju u Realu i Barceloni. Prisutan grč je trajao pola sata, nismo lako kombinirali, ali smo u defanzivi bili ozbiljni, odgovorni, bez nepotrebnog rizika, bez pogreške.

Ognjen Vukojević, nekadašnji reprezentativac bio je Dalićev snimatelj afričkih Orlova. Precizno je detektirao: - Nigerijina ahilova tetiva je igra u prekidu i defanzivi.

I upravo u toj 'kvaki' se pronašao put u pobjedu. Nigerija nam nije složila niti jednu frku, pokazali su da reprezentacija baš po mjeri za zagrijavanje.



Subašić bez pravog posla, obrana bez Ćorluke nije imala prevelikih problema, nisu nam priuštili nikakvu dramu i na tome im lijepo hvala. Svaki pokušaj Nigerijaca je završavao u 'kockastom' zidu.

Modrić je ponovno bio dominantan, a kako će tek izgledati kada odigra najbolje što zna. Rakitić po pravilu svoje najbolje utakmice prezentira u crveno-plavom dresu Barcelone.

Kramarić na mjestu desetke nije odigrao za jedinicu i to je najbitnije, još bi bio bolji da je bliže golu. Perišić je bio bolji u Francuskoj, a Rebić pokazao da bi mogao biti jedan od Dalićevih aduta. I na koncu uvijek ljutiti i namrgođeni Mario Mandžukić donio je prvi i drugi gol. I to je ta ekstra klasa koju on ima. Bori se, tuče i na kraju - pobjeđuje.

Nećemo biti sitničavi, pobjeda je tu i to je za start najvažnije. Ali ako želimo u Moskvu u posljednjem tjednu SP-a to će biti ipak premalo.