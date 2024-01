Lončar: Nije da volimo ići težim putem, ali očito je da moramo

I dva dana nakon te utakmice način na koji je Hrvatska propustila pobijediti Crnu Goru i dalje je nepresušna tema. Sve reprezentacije koje su izborile završnicu preselile su se iz Dubrovnika u Zagreb pa su, dva dana prije četvrtfinala europskog prvenstva s Grčkom, pred medije izašli izbornik Ivica Tucak i neki od igrača. A izbornika smo pitali što je pokazala analiza situacija s igračem više, posebice u posljednje dvije minute? Zašto je, protiv Crnogoraca, kod naših vladala takva nesigurnost?

– Teško mi je odgovoriti na to. Od ponedjeljka sam 16 puta gledao tu utakmicu. Imali smo četiri na tri, Vrlića samog na stativi koji nije dobio loptu. Zašto pak Harkov nije dobio loptu, zašto nismo šutirali...? Te posljednje dvije minute bile su dosta stresne. Promašeni peterac doveo nas je u nepovoljnu psihološku situaciju jer da smo iz te prilike zabili pogodak, vjerujem da bi sve bilo drukčije. Nažalost, nismo pa je zavladala nervoza.

A u te posljednje dvije minute doista se svašta izdogađalo, a Tucak izvlači dva sporna pogotka.

– Pogodak koji je Crna Gora postigla za 11:11 nije regularan. Nakon što je Burić isključen, sudac je bio dužan zaustaviti igru i pokazati tko je isključen i tada bismo igrali obranu pet na pet. Ovako je Vujović ostao sam i zabio pogodak. Rekao sam našim ljudima da to nije regularan pogodak. No, da se razumijemo, mi smo sami izgubili tu utakmicu. Imali smo preko dvije minute igrača više i to nismo iskoristili. Sami smo izabrali teži put.

Nije li u tim trenucima nedostajalo odlučnosti, bez koje nema velikih dometa?

– I moj je dojam da smo trebali biti odlučniji. Nakon minute odmora imamo 17 sekundi za napad pa onda još jednog igrača više i mi ne opalimo na gol. I logičan je zaključak da je tu nedostajalo odlučnosti. Šteta, jer smo u toj utakmici napadački izgledali dobro, zabili smo 11 pogodaka, ali smo u obrani curili više nego u prve dvije utakmice.

Nedostajao nam je, očito, i posve zdrav vratar.

– Obojica vratara, i Bijač i Popadić, bila su nam virozna. Bijač je imao temperaturu 38 celzijusa, a Popadić ima i problem s laktom pa će nakon SP-a morati na operaciju.

No, obojica će biti spremna za četvrtfinale i okršaj s Grcima.

– Grčka je svjetski i olimpijski doprvak. Do posljednjih nekoliko godina gubili su utakmice koje su trebali dobiti, no onda su takve utakmice počeli dobivati i osvajati medalje. Imaju niz sjajnih igrača poput Fountoulisa, Papanastasioua, Kakarisa, Nikolaidisa, Vlachopoulosa...

Grčki izbornik Theodoros Vlachos kazao je uoči prvenstva da ne pucaju na medalju, bez obzira na to što europsko zlato još nemaju.

– Ako je tako, zašto je onda došao s najjačom reprezentacijom? No, oni su riješili pitanje plasmana na Olimpijske igre i tako opušteni su opasni. To je drukčiji psihološki pristup od onoga u sastavu koji je pod imperativom.

Budući da u svom sastavu ima dvojicu igrača Olympiakosa (Bijač, Lončar), a to je klub iz kojeg dolazi najviše grčkih reprezentativaca, Tucak će zacijelo imati i "insajderskih" informacija.

– Dakako da o toj utakmici razgovaram i s Markom i Lukom, no o Grcima puno znam. Uostalom, samo 2022. igrali smo triput. Dvije su utakmice završile neodlučeno, 8:8 i 5:5, a jednu smo, onu za medalju na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti, izgubili. Osim toga, Vlachos je jedan od mojih najboljih prijatelja u svijetu vaterpola, uz Dejana Savića svakako najbolji.

– On je bio pomoćnik Veselina Đuhe. Znamo se već 20 godina, iz vremena kada smo postali izbornici, i gajimo prijateljski odnos. Znam kako razmišlja, vrhunski je trener i ima sjajnu reprezentaciju. Bit će teško s Grcima, no vjerujem da ih možemo dobiti.

Vjeruje u to i izbornikov "insajder" Luka Lončar, prvotimac grčkog prvaka Olympiakosa.

– Grci su odlična momčad velike širine, pokriveni na svim pozicijama, a najjači su na centru jer su Kakaris i Nikolaidis fantastični igrači. Način na koji moramo igrati protiv njih jest da nametnemo ritam plivanja i da time kontroliramo ritam utakmice. Nadam se i da naši najbrži igrači, Fatović, Bukić i Harkov, mogu pobjeći u pokoju kontru jer bi nam to puno značilo.

Koliko će našima značiti to što će do četvrtfinalne utakmice imati četiri dana odmora, dok će Grci igrati dan za danom, ostaje vidjeti.

– Mi se stignemo odmoriti, čak i fizički obnoviti. Nije loše da imamo tri dana odmora – ističe Lončar, svjestan da je ono što je loše to što u četvrtfinalu igramo protiv puno težeg suparnika no što bi to bile Gruzija ili Rumunjska.

Naše reprezentacije kao da vole ići težim putem, ne samo u vaterpolu?

– Ne bih se složio da to volimo, ali očito je da tako moramo. Što je tu je, to je sada naš put i sada razmišljamo isključivo o Grčkoj.

Grčku će sanjati i izbornik Tucak, koji mora učiniti sve da nam realizacija igrača više bude bolja no u prve tri utakmice prvenstva. A vježbat će se i peterci.

– Peterce pucamo nakon svakog treninga, a sa Španjolcima sam dogovorio da zajedno uvježbavamo igrača više u napadu i igrača manje u obrani. Probat ćemo i sedam na šest, moramo se podsjetiti i na tu varijantu, pripremiti za sve scenarije.