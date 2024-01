Srpski vaterpolisti svladali Francuze (14-10) i izborili četvrtinu finala

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u četvrtfinale Europskog prvenstva kojem je domaćin Hrvatska, svladavši u dvoboju osmine finala reprezentaciju Francuske s 14-10 (3-2, 3-4, 3-1, 5-3).

Dvoboj je odigran u Zagrebu, na bazenu uz Savu, a bio izjednačen sve do treće minute treće četvrtine, kad je Alexandre Bouet smanjio prednost srpske reprezentacije na jedan pogodak (7-8). No, tada je Francuska u sljedećih osam minuta ostala bez pogotka, a tri je primila, što je Srbiji donijelo prednost od četiri gola (11-7) koju je uspjela zadržati do kraja utakmice.

Najbolji strijelci pobjedničke reprezentacije bili su Dušan Mandić i Sava Ranđelović sa po četiri pogotka, a vratar Branislav Mitrović je imao 11 obrana. Francuze je s tri gola predvodio Thomas Vernoux. Srbija će u petak (15 sati) u četvrtfinalu igrati protiv Mađarske. Od 20.15 sati za mjesto u četvrtfinalu borit će se Crna Gora i Njemačka.

