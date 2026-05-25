Tko je zapravo ruska meta? Prijete Latviji, Litvi i Estoniji, ali iza toga se možda krije još veća opasnost

Iako Kremlj javno prijeti Latviji, Litvi i Estoniji, označavajući ih kao sljedeće mete, stručnjaci smatraju da su zapravo prave mete zemlje poput Belgije, Nizozemske, Francuske i Velike Britanije. Keir Giles, stručnjak za rusku vojsku i suradnik Chatham Housea, izjavio je za The Sun da mnoge zapadne zemlje žive u zabludi da ih geografska udaljenost štiti. "Ako gledate kartu Europe, čini se da je Britanija na samom rubu kontinenta. No svijet nije ravan. Kada pogledate globus, vidi se koliko je Britanija izložena. Rusija može izaći u Norveško more i Sjeverni Atlantik te lansirati dalekometne udare", upozorio je Giles. Dodao je da Britanija, za razliku od Njemačke koja polako budi svoju obrambenu industriju, i dalje odbije ozbiljno povećati ulaganja u obranu.

Stručnjaci iz baltičkih zemalja pozivaju Britaniju da od njih uči. Olevs Nikers iz Baltic Security Foundationa smatra da bi Velika Britanija trebala ozbiljno razmotriti uvođenje vojne obveze. "U baltičkim državama vojna obveza je obvezna za mladiće od 18 do 27 godina. Britanija Rusiju ne doživljava kao neposrednu prijetnju, što dovodi do nedostatka društvene otpornosti", rekao je Nikers.

Tomas Jermalavicius iz Međunarodnog centra za obranu i sigurnost ističe da u baltičkim zemljama obrana nije 'luksuz za vladu', već nešto što se tiče svakog građanina, od kibernetičkih prijetnji do dezinformacija. Britanija je posebno ranjiva na ruske operacije u Sjevernom Atlantiku. Prošlog mjeseca britanski ministar obrane John Healey otkrio je da su tri ruske podmornice izvele tajnu operaciju nad podmorskim kabelima i plinovodima. Rusija redovito koristi špijunske podmornice za praćenje kritične infrastrukture.

Stručnjaci upozoravaju da britanska vojska trenutno nije sposobna voditi dugotrajni rat. Naime, nedostaje joj vojnika, opreme i rezervnih dijelova. Prema riječima Hamisha Mundella iz RUSI-ja, Britanija nema plan za sukob duži od nekoliko tjedana. Upozorenja dolaze u trenutku kada su baltičke zemlje potresli incidenti sa zalutalim ukrajinskim dronovima koji su uletjeli u njihov zračni prostor. U Latviji je zbog toga čak pala vlada, a Litva i Estonija aktivirale su NATO-ove zrakoplove.

Stručnjaci strahuju da Rusija proučava ove incidente kako bi slične metode primijenila i na Zapad, koristeći dronove, dezinformacije i sabotaže za izazivanje političke nestabilnosti, piše The Sun.