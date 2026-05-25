'Ne vjerujem da deset godina nitko nije znao ništa o krađi 30 milijuna eura'

Premda traje već mjesecima, najveća domaća afera u sportu još uvijek, iz dana u dan, buja, a kada će se to širenje zaustaviti, koliki će njeni razmjeri biti u konačnici i koga će ona sve obuhvatiti, u ovom je trenutku teško, točnije nemoguće procijeniti i predvidjeti. Tome uvelike pridonosi i činjenica što je čovjek koji čini samo srce te afere i od kojeg se cijela ta sramotna priča i počela odmotavati – donedavni glavni čovjek Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek – još uvijek nedostupan hrvatskim istražnim tijelima. Osim upornog i domišljatog zaobilaženja Hrvatske, jedine javne geste koje je Pavlek do sada učinio jesu ostavka na čelnu poziciju u Skijaškom savezu te odbijanje izručenja iz Kazahstana, kamo je pobjegao. Otkrivanje njegovih na desetke milijuna eura teških rabota koje nemaju nikakve veze sa sportskim duhom i sportskim vrlinama upalilo je alarm pa se sad otkriva da u domaćem sporta i svijetu oko sporta ima još "pavleka". Otkriva se štošta, padaju ostavke, čak je, nakon 24 godine na toj funkciji, pala i ona predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatka Mateše. A taj Matešin iznenadni uzmak dogodio se samo dan nakon što je prošle srijede u Saboru, na sjednici Odbora za obitelj, mlade i sport, gotovo meditativnim glasom i staloženim pokretima sve tamo prisutne uvjeravao kako HOO i on nizašto nisu odgovorni niti su za bilo kakve malverzacije znali. Stoga smo o svemu razgovarali s nezavisnom zastupnicom i predsjednicom tog saborskog odbora Vesnom Vučemilović, tim više što je spomenuta tematska sjednica potaknuta aferom s Vedranom Pavlekom i izvlačenjem najmanje 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza te vezana uz netransparentno financiranje i rad još nekih nacionalnih sportskih saveza trajala gotovo četiri sata.