UŽIVO Červar: Menadžeri su zlo za rukomet, uništavaju nam djecu i obitelji

Bivši hrvatski izbornik, Lino Červar, ujedno i najtrofejniji rukometni trener, danas je gost emisije na Večernji TV-u.

Popularni Mago di Umago komentira nastupe hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu, osvrnut će se na izbornika Hrvoja Horvata, teškoće naše momčadi s koronavirusom...

- Vremena su se promijenila od onih dana kad su se osvajale medalje. Ali mi nismo zaboravili igrati rukomet. Pa i prije dvije godine igrali smo odlično i zbog nesreće u finalu te ozljeda Karačića i Cindrića osvojili smo srebro. No, okolnosti su se promijenile, a ovo prvenstvo je pokazalo da se moramo resetirati. Jedino s uspostavljenim sustavom možemo do rezultata i da opet budemo velesila. Vjerujem u radnu etiku, a ne improvizaciju. Moramo se spremiti za Svjetsko prvenstvo, a ubrzo će doći i SP 2025. koji će se održati u Hrvatskoj i Danskoj. Dakle, moramo učiniti sve da osnažimo reprezentaciju - naglasio je Lino i dodao:

- Nažalost u našem društvu je trenerska struka obezvrijeđena. Smatra se da se do rezultata može doći bez stručnosti. Trener nije samo moderator i navigator znanja, on je mnogo više, on je zamjenski roditelj. Sport utječe na sve u društvu. Važno je reafirmirati trenersku struku.

Červar tvrdi da unatoč tome što je osvojio čak 10 medalja nikada do kraja nije uspio sprovesti ideje koje se odnose na rukometnu igru.

- Uvijek želim da je igra naprednija, da budem ispred vremena. Uveo sam mnogo ideja na koje sam ponosan. Recimo želio sam da obranu 5 plus 1 igramo mnogo agresivnije. Mogu Skandinavci pričati što žele, ali ako je budućnost linearno kretanje onda tu nema kreativnosti i ideje. Mi ne možemo dobiti Nijemce i Skandinavce na snagu jer mnogo trče. No, ako radiš na području kojem konkurenti ne daju mnogo značaja onda dolaziš u situaciju da budeš ispred njih - naglašava bivši hrvatski izbornik.

Červar tvrdi da bi s nekim igračima trebalo i individualno raditi jer se loše kreću.

- Recimo, Srna bi trebao raditi na biomehanici. Malo ima pokrete koji nisu harmonični i racionalni. Pokreti bi trebali takvi da ne iziskuju mnogo energije. Ima još igrača s kojima bi trebalo raditi na tim stvarima. Treba poslati poruku i onim trenerima u klubovima na što treba obratiti pažnju.

Čeka li rukomet ono što se dogodilo s košarkom?

- Bitno je raditi od početka s djecom, odmah od sedme godine. I to na toj rukometnoj koordinaciji. Moramo razvijati i mentalne vještine, važno je trenirati um i to svakodnevno. Zato rukomet nije samo natjeravanje lopte. Sport je neodvojivi dio odgoja, obrazovanja i kulture.

Prokomentirao je i verbalni okršaj Petra Metličića i izbornika Hrvoja Horvata.

- Mislim da su sestre nepotrebno istrčale, ali bilo je to simpatično jer su pokazale ljubav do neba prema bratu. Pa su onda naši Pero, Drago i Šprem olabavili malo s kritikama. To je zapravo bilo simpatično. A mislim da treneri gube vrijeme kad ulaze u takve prepirke.

Dodaje kako nije imao puno potpore od ljudi od kojih ju je trebao imati dok je bio izbornik.

- Samo moja obitelj i ja znamo kroz što sam sve prošao. Nepravdi koliko želiš. Ali uvijek su mi snagu davali obični građani koji pokazuju da me poštuju. Recimo, protiv Švedske 2018. u Splitu nisam čuo niti jedan zvižduk iako smo stvarno razočarali. Bilo me sram. Tamo je stvarno kulturna publika koju ne možeš prevariti. Drugi dan mi je jedan čovjek na Bačvicama rekao 'Lino samo glavu gore, toliko toga ste u životu napravili'. Ali ne volim gubiti.

Osvrnuo se i na nastupe Hrvatske na Euru.

- Protiv Francuske smo izgubili, ali borili smo se i bili hrabri. Ima tu dobrih mladih igrača. Ljudi ne razumiju. Već za Svjetsko prvenstvo moramo napraviti spoj iskusnih i mladih igrača. Mislim da je Horvat to dobro posložio. Neki su mu predbacivali što nije pozvao Karačića i druge iskusne. Ma tko može osporiti te igrače? Nitko, ali bili su pod koronom.

Menadžeri su zlo za rukomet tvrdi Červar.

- Uništavaju obitelji, uništavaju nam djecu. Nemam ništa protiv ako se netko razvio i oblikovao kao igrač ode u inozemstvo i da zaradi. No događa se da zbog neimaštine i novca napuštaju školu te odlaze u inozmestvo. I potom se vraćaju bez škole. A kod nas osim Zagreba i Nexea mnogi klubovi nemaju novaca i umiru. Puno kažem ako navedem da imaju 100 tisuća eura godišnje. Snalaze se za prijevoz, na putu često niti ne jedu, vraćaju se brzo kući... Umag je recimo turistički grad, ali isto se bore za uvjete. Treneri recimo uopće ne dobivaju plaću, rijetko koji mjesečno dobije nekoliko tisuća kuna. Pa u Podsusedu i Dubravi prokišnjavaju krovovi na dvoranama... - rekao je Červar.