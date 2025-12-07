Leo Messi osvojio novi trofej: Odveo Inter Miami do povijesnog naslova MLS prvaka

Nogometaši Intera iz Miamija, predvođeni neuništivim Lionelom Messijem, po prvi su put u povijesti osvojili naslov prvaka MLS-a. U spektakularnom finalu na domaćem terenu svladali su Vancouver Whitecapse s 3-1, a 38-godišnji Argentinac je s dvije ključne asistencije ponovno dokazao svoju genijalnost. U večeri ispunjenoj konfetima, vatrometom i zaglušujućom bukom navijača odjevenih u ružičasto, Inter Miami je ispisao najljepšu stranicu svoje kratke povijesti. Na krcatom Chase stadionu, momčad s Floride okrunila je svoj san osvajanjem prvog naslova prvaka MLS-a, a ključni čovjek ponovno je bio onaj od kojeg se to najviše i očekivalo – Lionel Messi. Finale protiv Vancouver Whitecapsa bilo je dramatično i napeto. Domaćini su poveli već u osmoj minuti autogolom Édiera Ocampa, no uporni gosti su se vratili u igru pogotkom Alija Ahmeda u 60. minuti. No, tada je na scenu stupio argentinski čarobnjak. U 71. minuti, Messi je fantastičnim presingom ukrao loptu na sredini terena, provukao je kroz maleni procjep u obrani Vancouvera i savršeno poslužio Rodriga De Paula koji je mirno pogodio za vodstvo od 2-1. Točku na "i" stavio je u 96. minuti, kada je još jednom asistencijom pronašao Tadea Allendea za konačnih 3-1 i početak nezapamćenog slavlja. Messi je, sasvim očekivano, proglašen i MVP-jem finala.

Ovaj trofej predstavlja vrhunac nevjerojatne transformacije kluba koji je, u trenutku Messijevog dolaska u srpnju 2023. godine, bio na samom dnu lige. U samo dvije i pol godine, Argentinac je klub iz pepela pretvorio u šampionsku dinastiju, osvojivši Leagues Cup 2023., Supporters' Shield prošle godine, a sada i najvrjedniji pehar američkog nogometa. Bio je to njegov 47. trofej u karijeri za klub i reprezentaciju, čime je dodatno produžio vlastiti svjetski rekord. "Prošle godine smo rano ispali u doigravanju. Ove godine, osvajanje MLS-a bio je jedan od naših glavnih ciljeva. Momčad je uložila ogroman napor i bili smo na visini zadatka cijele sezone", izjavio je Messi, čija je glad za pobjedama zarazila cijelu svlačionicu, što je potvrdio i suvlasnik kluba David Beckham: "Nije ovdje samo da bi uživao u životu. Došao je pobijediti, to je ono što Lea definira. On je pobjednik. Jednostavno je tako."

Uspjeh Inter Miamija ujedno je i kruna dvanaestogodišnje odiseje Davida Beckhama. Bivši engleski kapetan iskoristio je klauzulu u svom igračkom ugovoru koja mu je omogućila osnivanje franšize po sniženoj cijeni, a kao lokaciju odabrao je Miami. Put je bio trnovit; godine su prošle dok projekt nije zaživio, a klub je formalno rođen tek 2018. nakon partnerstva s poslovnim ljudima Jorgeom i Joseom Masom. U tom trenutku nisu imali ni plan za stadion. Danas, Inter Miami je 16. franšiza u 30-godišnjoj povijesti lige koja je osvojila naslov, a Beckhamov san postao je stvarnost. "Bio je to nevjerojatan put. Obećali smo našim navijačima da ćemo dovesti najbolje igrače i donijeti uspjeh. Večeras slavimo", rekao je vidno emotivni Beckham usred slavlja na terenu.

Večer je bila posebno emotivna za dvojicu Messijevih dugogodišnjih suigrača iz Barcelone, Jordija Albu i Sergija Busquetsa, koji su ovom utakmicom zaključili svoje veličanstvene karijere. Oproštaj s naslovom prvaka bio je najljepši mogući kraj. "Divno je što se mogu umiroviti s ovim naslovom. Završava se nešto prelijepo za njih, nešto čemu su posvetili cijeli život. Sretan sam što mogu otići s ovim trofejem", rekao je Messi o svojim prijateljima. Velike zasluge idu i treneru Javieru Mascheranu, koji je u svojoj prvoj sezoni na klupi pokazao hrabrost donoseći teške, ali ispravne odluke, poput ostavljanja Luisa Suáreza na klupi u ključnim utakmicama doigravanja. Ta je odluka pokazala snagu kolektiva i stvorila momčad spremnu ići do samog kraja, ujedinjenu iza jednog cilja – osvajanja vrha američkog nogometa.