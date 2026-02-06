Naši Portali
MAĐARSKI REPREZENTATIVAC

Bivši igrač Hajduka i Osijeka potpisao za 13. momčad rumunjskog prvenstva

U derbiju 5. kola Prve HNL Osijek je pobijedio Rijeku s 1:0 i preuzeo vrh ljestvice
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
06.02.2026.
u 14:40

Prvih šest mjeseci 2024. godine proveo je na posudbi u Hajduku i upisao po gol i asistenciju u 14 nastupa.

31-godišnji bivši mađarski reprezentativac Laszlo Kleinheisler ima novi klub. Ovaj ofenzivni veznjak potpisao je za rumunjsku Csikszeredu, trenutačno 13. momčad tamošnjeg prvenstva.

Kleinheisler je hrvatskoj najpoznatiji po svom vremenu u Osijeku kao i kraćoj epizodi u Hajduku. Za bijelo-plave odigrao je ukupno 121 utakmicu između 2019. i 2023. te zabio 21 i namjestio 15 golova. Iz Osijeka je otišao u grčki Panathinaikos za 500 tisuća eura, a prvih šest mjeseci 2024. godine proveo je na posudbi u Hajduku i upisao po gol i asistenciju u 14 nastupa.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Prošlih šest mjeseci bio je bez kluba nakon što se razišao s austrijskim prvoligašem Graz AK 1902. Po Transfermartku vrijedi 275 tisuća eura. U karijeri je igrao još i za Astanu, Ferencvaroš, Videoton, Werder iz Bremena i Puškaš Akademiju. Za reprezentaciju Mađarske zabio je tri pogotka u 53 nastupa.
Mađarska Hajduk NK Osijek Laszlo Kleinheisler

