Propušta derbi protiv PSV-a, jer "ide spasiti nečiji život"

Nizozemski Venlo ponosan je na svoga 26-godišnjeg napadača Lennart Thy, jer "ide spasiti nečiji život". "Naš napadač neće biti u momčadi protiv PSV-a, a razlog je izvanredan", piše u poruci nizozemski klub.

Njemački nogometaš je prije sedam godina, dok je igrao za Werder iz Bremena, prihvatio inicijativu i pohranio svoj DNK. Igrači su se tada odazvali pozivu kako bi jednog dana mogli pomoći osobama oboljelim od leukemije.

