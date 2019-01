Leko i Kalinić osvojili nagrade za najboljeg trenera i vratara belgijske lige

Jučer je u Belgiji održana gala večer na koji su po 65. put dodijeljena priznanja Gouden Schoen najboljima u belgijskom nogometu za proteklu godinu. Nagrada se dodjeljuje od 1954. godine, a u glasovanju sudjeluju sportski novinari, članovi uprave Belgijskog nogometnog saveza, nogometni suci te bivši dobitnici ovog priznanja.

U budućnosti bi se tako u glasovanju mogli naći i dva Hrvata - Ivan Leko i Lovre Kalinić.

Leko je strateg Club Bruggea i proglašen je najboljeg trenera dok je Lovre Kalinić početkom godine Gent zamijenio Aston Villom, ali je obranio titulu najboljeg golmana lige jer je i za 2017. godinu dobio isto priznanje.

Leko koji je prošle sezone osvojio prvenstvo s Club Bruggeom je ukupno dobio 258 bodova što je pet više od drugoplasirano Philippea Clementea iz Genka, a na trećem mjestu je s 98 bodova završio Ricardo Sa Pinto iz Standarda.

Kalinić je dobio 160 bodova, prvi pratitelj bio je Guillermo Ochoa iz Standarda s 132 boda, a treći vratar Antwerpa Sinan Bolat s 119 bodova.

Congratulations Lovre Kalinic! Best Goalkeeper of the Year again! 🧤 #GoudenSchoen #kaagent #AVFC pic.twitter.com/xj8zPd7zSS