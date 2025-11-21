Naši Portali
IVAN RAKITIĆ

Legendarni vatreni upozorio na problem s Yamalom: U njemu imaju nešto posebno, ali moramo mu pomoći

LaLiga - Celta Vigo v FC Barcelona
Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS
Autor
Karlo Koret
21.11.2025.
u 17:41

Yamal u posljednje vrijeme brine navijače Barcelone i Španjolske jer ima sve više problema s ozljedama već u mladosti

Lamine Yamal u posljednjih nekoliko godina profilirao se kao najtalentiraniji svjetski nogometaš i već je jedna od najvećih zvijezda najpopularnijeg sporta na svijetu. Iako ima tek 18 godina, već je završio drugi u izboru za Zlatnu loptu (ove godine kada je pobjedu odnio Ousmane Dembele) i postao ključni igrač Barcelone.

Yamal je prošle sezone zabio 18 golova i upisao 25 asistencija te pomogao Barceloni da osvoji španjolsko prvenstvo i Kup Kralja te da stigne do polufinala Lige prvaka. Prošlog ljeta bio je i ključan igrač španjolske reprezentacije u pohodu na europski naslov 2024. Njegov meteorski uspon zaludio je ljubitelje nogometa i mnogi ga već uspoređuju s najvećim nogometašima svih vremena, a neki smatraju kako ima potencijala postati najveći ikada.

Izbornik Dalić spremio iznenađenje za Crnu Goru: Dvojica počinju prvi put nakon SP-a u Kataru

Svoje razmišljanje o njegovom uspjehu dao je i Ivan Rakitić, jedan od najvećih hrvatskih nogometaša svih vremena i nekadašnja zvijezda Barcelone.

- Sve ide u pravom smjeru, a on je postao svjestan da nogomet ima svoje mane, poput ozljeda i pritiska s kojim se suočava - rekao je Rakitić za Flashscore.

On je u Barceloni proveo šest godina te osvojio trostruku krunu 2015. kada su napad katalonskog diva predvodili Lionel Messi, Luis Suarez i Neymar.

- Mislim da mora slijediti svoj put; ne bih ga uspoređivao s trojicom koje sam spomenuo. Barcelona i Španjolska u njemu imaju nešto posebno, i svi mu moramo pomoći da se nauči nositi s pritiskom. On je istinski poseban igrač - zaključio je Rakitić.

Yamal u posljednje vrijeme brine navijače Barcelone i Španjolske jer ima sve više problema s ozljedama već u mladosti. On je sam rekao kako do kraja sljedeće godine već želi osvojiti Zlatnu loptu, LaLigu, Ligu prvaka i Svjetsko prvesntvo.

Ključne riječi
Barcelona Ivan Rakitić Lamine Yamal

Kupnja