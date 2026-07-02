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Tuchelova poruka roditeljima privukla pažnju: 'Uvijek će biti škole'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - England v DR Congo
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
02.07.2026.
u 13:49

Engleska će utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika igrati u Mexico Cityju u nedjelju navečer u 1 sat ujutro po britanskom vremenu

Izbornik Engleske Thomas Tuchel pozvao je engleske roditelje da puste svoju djecu da ostanu budna kako bi gledali noćnu utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika.

Engleska će utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Meksika igrati u Mexico Cityju u nedjelju navečer u 1 sat ujutro po britanskom vremenu, odnosno 2 sata ujutro po srednjoeuropskom vremenu.

Kako izvještava BBC, roditelji su u dilemi hoće li pustiti svoju djecu da gledaju utakmicu, jer ljetni praznici još nisu počeli.

Na pitanje o poruci roditeljima, Tuchel je rekao: "Napišite ispriku za školu i neka gledaju. Uvijek će biti škole, ali Svjetsko prvenstvo se igra svake četiri godine. Neka gledaju. Za četiri dana imamo veliku utakmicu, trebamo podršku svih, posebno djece", rekao je Tuchel.

Engleska se sinoć plasirala u osminu finala turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku, nakon što je u preokretom pobijedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1.
Ključne riječi
SP 2026.

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