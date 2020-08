Legendarni nogometaš: Četnici su me zarobili, maltretirali i htjeli su me strijeljati...

I površni pratitelji HNL-a čuli su za Veldina Karića (46). Legendarni nogometaš napunio je 46 godina, ali još uvijek igra: nastupa za Dravu iz Kuršanca u 1. Županijskoj ligi, a u NK Sračinecu je trener u 2. Županijskoj ligi.

Upisao je 199 nastupa za HNL i zabio 76 golova, a u karijeri je promijenio 14 klubova: Željezničar, Varteks, Dinamo, Marsonia, Torino... Upisao je i tri nastupa za hrvatsku reprezentaciju, ali ga Ćiro Blažević nije htio zvati.

- Njemu se nije sviđala moja frizura. Jednom prilikom me upoznao sa suprugom i rekao joj kako se moram ošišati i kako mi je frizura užasna, a ona se nije složila s njim. 'Baš mu lijepo stoji' - poručila je gospođa Blažević. Nije mu to bilo drago čuti, ha,ha - rekao je Karić za 24sata.

Rodom je iz Slavonskog Broda, a Veldina je nogometni put svojedobno odveo u sarajevski Željezničar, gdje se zatekao kad je u Bosni i Hercegovini počeo rat. Našao se vrlo blizu smrti jer su ga zarobili četnici.

- U Sarajevu su mi upali u stan i odveli me na Pale, gdje mi stavili lisice i maltretirali me, htjeli su me strijeljati. Nasreću, za to je nekako doznao Nenad Starovlah, moj bivši trener iz Željezničara, koji je otišao za u Vojvodinu. Organizirao je helikopter za ranjenike i prebacio me u Beograd, pa potom u Novi Sad. On me spasio, bilo je to strašno iskustvo, ali me trener spasio.

Prisjetio se dana u Dinamu, igrao je kada su modri ostvarili najlošiji rezultat u HNL-u.

- Završili smo u Ligi za ostanak i zamalo prezimili u Europi. Kako neobična sezona, možda je bilo do stopera. Svi su bili spori.

Veldin ima sina Nea i kćerkicu Niju.

- To su mi djeca iz drugog braka, u prvome braku nisam imao djece, a sad sam u trećem braku. S trećom suprugom čekam dijete, trudna je šest mjeseci - rekao je Karić te se osvrnuo na svoju frizuru po kojoj je poznat.

- Nikad se neću ošišati - zaključio je.