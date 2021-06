Legendarni Kukoč bio je najbolji na svijetu pa ga sada prozvali ni krivog, ni dužnog

Uzavrele strasti među košarkaškim zvijezdama. Legendarni scottie Pippen dao je veliki intervju za GQ i u njemu je posebno istaknio Kevina Duranta, igrača Brooklyn Netsa, ali ne na baš najbolji način.

Netsi nisu stigli ni do finala Istoka, a Scottie kaže da je to zato što Durant mora znati koristiti svoju momčad, a ne sve preuzimati na sebe jer na kraju utakmice bude fizički isrpljen, kao što je i bio na majstorici protiv Bucksa koju su izgubili 115:111.

"Koliko god da je velik, njegov talent je ograničen. Lako je mogao zabiti onu tricu, ubiti ih u regularnom dijelu utakmice, a onda uopće ne bismo pričali o ovome. Ali znao sam da u produžetku neće zabiti. Uzimao je sve šuteve, igrao je cijelu utakmicu, a protivnici su ga fizički iscrpili. Znao sam da će izgubiti", rekao je Pippen.



"Nije li veliki Scottie Pippen odbio ući u igru u posljednjoj sekundi jer je bio povrijeđen što je trener nacrtao akciju za boljeg šutera?" napisao je Durant, misleći na utakmicu protiv New York Knicksa koju je košem sa sirenom odlučio Toni Kukoč dok se Pippen na klupi durio jer šut za pobjedu nije išao njemu.

but if @KDTrey5 would have hit that 3 at the end (his foot was in the line) y’all wouldn’t be having this conversation then right? miss me with ittttt https://t.co/MFhgLCmEZs