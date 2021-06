Košarkaši Atlante šokirali Philadelphiju i ušli u konferencijsko finale!

Košarkaši Atlanta Hawksa šokirali su prve nositelje na Istoku Philadelphia 76erse u sedmoj odlučujućoj utakmici polufinala doigravanja, te su noćašnjom pobjedom u gostima 103-96 nakon 50 godina ušli u konferencijsko finale gdje ih čekaju Milwaukee Bucksi.

Bila je to izjednačena utakmica od početka do kraja. Najbolji igrač Atlante Trae Young upisao je 21 koš i 10 asistencija, ali uz katastrofalan šut (5-23). No, iskazao se kad je najviše trebalo, u zadnjih šest i pol minuta zabio je 10 poena, uključujući i ključnu tricu dvije i pol minute prije kraja za vodstvo 93-87.

Prvi strijelac Hawksa sa 27 koševa bio je Kevin Huerter. Danilo Gallinari ubacio je 17, John Collins 14 poena, a Clint Capela 13.

Sixersi su imali samo trojicu raspoloženih igrača. Centar Joel Embiid ubilježio je 31 koš i 11 skokova, ali je imao osam izgubljenih lopti. Tobias Harris zabio je 24, a Seth Curry 16 poena.

Phoenix Sunsi pobijedili su LA Clipperse sa 120-114 u prvoj utakmici finala doigravanja u Zapadnoj konferenciji NBA lige, odigranoj u nedjelju u njihovoj dvorani-

Sunse je do pobjede predvodio Devin Booker s 40 koševa, 13 skokova i 11 asistencija. Deandre Ayton je imao 20 poena i devet skokova, a važnu je ulogu u napetoj završnici imao Mikal Bridges koji je završio sa 14 koševa.

Dario Šarić je na terenu proveo 11:06 minuta i pobjedi Sunsa doprinio s dva koša s crte za slobodna bacanja, dvije asistencije i jednim skokom.

Sunsi su u ovoj utakmici bili bez Chrisa Paula, koji se nalazi u Covid-19 protokolu i nije poznato kad će se moći priključiti momčadi.

Najbolji igrač Clippersa bio je Paul George koji je ubacio 34 koša uz pet asistencija i četiri skoka. Reggie Jackson je završio s 24 poena.

Ivica Zubac je u igri bio 18 minuta te za to vrijeme postigao devet koševa uz šut 2/3 iz igre te 5/6 iz slobodnih bacanja, a dodao je i tri skoka te jednu blokadu.

Clippersi su i dalje bez Kawhija Leonarda koji ima ozlijeđeno koljeno.

POGLEDAJTE VIDEO: Zekić i Besek nakon Češke