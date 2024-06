Jasmin Repeša napušta Savez, odlazi na Siciliju i preuzima Trapani Sharkse

Nakon što završe ovoljetne aktivnosti svih reprezentacija, Hrvatski košarkaški savez ostat će bez sportskog direktora. Jasmin Repeša (63) odlučio je vratiti se u trenerske vode i preuzet će novog talijanskog prvoligaša Trapani Sharks.

Informaciju je prvi objavio Hrvatski košarkaški savez koji će tako morati u potragu za novim profesionalnim sportskim direktorom ili će se Savez vratiti na staru formulu odnosno na Stručni savjet.

Kako to obično biva, informacija je upakirana u celofan izvan kojeg ne viri nezadovoljstvo niti jedne strane: "Hrvatski košarkaški savez želi izraziti iskrenu zahvalnost gospodinu Repeši na njegovom predanom radu i doprinosu dok je obnašao dužnost sportskog direktora Saveza. U proteklom razdoblju, Repeša je svojim velikim iskustvom, stručnim znanjem i neizmjernom strašću pridonio razvoju hrvatske košarke, počevši od rada na svim razinama muških reprezentacija, od najmlađih do seniorske, do sudjelovanja u organizaciji trenerskih seminara."

Kako se kaže u obavijesti, Repeša dužnost napušta dogovorno ali ne odmah. Zapravo, ostat će na dužnosti sve do završetka ljetnih aktivnosti kada će Savez odlučivati o imenima i funkciji koju bi u budućnosti trebao obnašati voditelj struke. U priopćenju se još kaže da Repeša ostaje članom Stručnog savjeta za mušku košarku i bit će na dispoziciji HKS-u ubuduće.