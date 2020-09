Legendarni Dinamovac prokomentirao posrtanje Modrih

Prerano ispadanje Dinama, već u trećem pretkolu Lige prvaka, na Groupama Areni protiv Ferencvaroša hrvatskim ljubiteljima nogometa neće biti jednostavno prožvakati i probaviti.

Mađari protiv plavih nisu pokazali spektakularnu igru, a nakon jedne utakmice (u ovom modificiranom formatu) idu u play-off najjačeg klupskog nogometnog natjecanja na kontinentu, dok će se plavi dalje natjecati za mjesto u onom drugom najjačem - Europskoj ligi.

Nije bilo lako gledati

Teško će se, pogotovo nakon nevjerojatno dobre prošle sezone, s tom činjenicom pomiriti i neke od legendi kluba još iz vremena bivše države. Primjerice, naročito je teško bilo Stjepanu Deveriću, legendarnom dinamovcu koji je boje kluba branio od 1979. do 1984. te od 1987. do 1991. godine. Osjetilo mu se to po glasu čim nam se javio za komentar netom poslije utakmice.

- Još uvijek sam pod dojmom utakmice, nije ovo bilo lako za gledati. Ako ćemo iskreno, bilo je i lijepih trenutaka i loših trenutaka. Mi smo imali svoje šanse, a oni su imali svoje. Vidjeli smo pravi primjer one - kad ne zabiješ svoje šanse, s druge strane dobiješ gol - započeo je čovjek koji je trenirao i u nogometnoj školi Dinama, a na pitanje o sinoć posve dekoncentriranoj obrani plavih nije htio nikoga izdvajati:

- Teško je sad ići izdvajati i gledati pojedinačno igrače ili gledati po linijama u sastavu. Da, sigurno je da je bilo pogrešaka. Da ih nije bilo sigurno ne bismo ni izgubili utakmicu. Ako ćemo biti iskreni, imali smo čak i jače šanse od Ferencvaroša, ali nisu nas pomilovale prilike i kako se veli, očito nije bio naš dan.

Što je, po vama, nedostajalo u igri Dinama u Mađarskoj?

- Osim svih tih većih prilika koje smo imali bilo je dosta situacija u toj igri gdje nam je nedostajao taj zadnji pas i proigravanje. Dosta često smo završavali situacije gdje je nekoliko igrača bilo u boljoj situaciji. Isto treba reći i da nije bilo one agresivnosti i napada na loptu po kojem smo posljednjih godina poznavali naš Dinamo.

Uzuni je neugodan igrač

Idemo malo prokomentirati i suparnike. Kako vas se na terenu dojmio strijelac pobjedonosnog pogotka Myrto Uzuni, donedavni ofenzivac Lokomotive?

- Uzuni je zabio i gol i autogol pa je poništio i jedno i drugo, haha. Ma to je sjajan i neugodan igrač koji je sve svoje kvalitete pokazao u Lokomotivi prošle sezone. Zato ga je Ferencvaroš i uzeo. Ah, gledajte, tko će zabiti kome nego svoj svome.

Kako nakon ovakvog poraza sa statusom favorita ići dalje? Što Dinamo mora napraviti da bi opravdao poraz u trećem pretkolu Lige prvaka?

- Sad imamo Europsku ligu i tu se moramo plasirati. Ovdje se moraju sad ispraviti sve greške i ići što je dalje moguće. Nije ni Europska liga loša. Baš mi je žao jer smo i bili favoriti i igrali kvalitetnije na terenu, ali to je nogomet - završio je legendarni bivši nogometaš Dinama, Hajduka i reprezentacije Jugoslavije.