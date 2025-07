Legenda Reala: 'Ako njega stave na Modrićevo mjesto, počinili su samoubojstvo'

Sportski direktor Partizana i bivša legenda Real Madrida, Predrag Mijatović, gostovao je u emisiji španjolskog radija Cadena SER, gdje je komentirao trenutna zbivanja u svom nekadašnjem klubu. Mijatović, koji je Realu 1998. donio prvu Ligu prvaka nakon 32 godine te kasnije obnašao funkciju sportskog direktora, osvrnuo se na sve prisutniju praksu posudbi igrača u Realu.

"Kad dovedeš igrača na posudbu, to znači da nemaš novca. Ako imaš novca, ideš i kupiš igrača koji je tvoj projekt, tvoj vlastiti. Sve drugo je samo privremeno rješenje. Klubovi danas imaju puno izazova i ne mogu ulagati kao prije. Posudbe su rješenje kada ne možeš investirati u igrače na duge staze," objasnio je Mijatović.

Dotaknuo se i mlade zvijezde Arde Gulera te ideje da on preuzme ulogu Luke Modrića. "Stavljanje Gulera na Modrićevu poziciju bilo bi samoubojstvo. Kada je Luka došao u Madrid, sve do utakmice s Manchester Unitedom djelovalo je da se nije snašao. Zato moramo izbjeći sagorijevanje mladih igrača i dati im vremena da pokažu što mogu. Vrlo je teško pronaći zamjenu za Luku Modrića. On je obilježio deset godina Reala i takvi igrači se ne pojavljuju često," poručio je Mijatović.