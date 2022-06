Legenda jugoslavenskog nogometa otkriva tajnu uspjeha Luke Modrića

Luka Modrić potpisao je novi jednogodišnji ugovor s madridskim Realom, a to je zaslužio zbog sjajne sezone iza sebe. No ne bi mu kraljevski klub ukazao takvu čast da ne vjeruje kako će kapetan vatrenih nositi momčad i iduće sezone.

Naime, u rujnu će napuniti 37, ali igra kao desetak godina mlađi igrači i tako nešto uistinu fascinira sve. Pa tako i legendu jugoslavenskog nogometa, ali i Reala, Predraga Mijatovića.

- Inače igrači s godinama nakon 33. rođendana počinju dobivati na težini. Ali profesionalci kao Luka gube na težini. Započeo je sezonu sa 71 kilogramom, a završio ju sa 70. To je njegova tajna, a trajat će najmanje još godinu dana na ovoj razini. Nisam iznenađen s njegovim produljenjem jer to zaslužuje, Luka je bio ključan u ovogodišnjem uspjehu - kaže Mijatović i nastavlja:

- Pitao sam ga hoće li zbog Svjetskog prvenstva u Kataru usporiti malo u Realu. Rekao mi je da je Svjetsko prvenstvo jedno, ali i da je Real apsolutni prioritet. Kod njega nema popuštanja.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Stephane Mantey 06.06.2022, Stadion Poljud, Split, CRO, UEFA Nations League, Kroatien vs Frankreich, Gruppe A1, im Bild budimir (ante), tchouameni (aurelien), modric (luka), rabiot (adrien) // during the UEFA Nations League group A1 match between Croatia and France at the Stadion Poljud in Split, Croatia on 2022/06/06. EXPA Pictures © 2022, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Stephane Mantey *****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** Photo: EXPA/ Pressesports/ Stephane Mantey/EXPA

Malo tko je mogao vjerovati da će Luka ostvariti takvu karijeru u Realu kad je stigao prije deset godina. Pa ni on sam.

- Kada je Luka stigao prije deset godina ni u najluđim snovima nije mogao zamisliti ovakav scenarij, osvajanje pet Liga prvaka. Velikani poput Ronalda Nazarija, Ibrahimovića i nekih drugih nemaju nijedan, a Luka ih je osvojio pet. A najnevjerojatnije je da on želi još. Pričao mi je već o sljedećoj sezoni, da moramo osvojiti novi naslov prvaka, da možemo puno u Ligi prvaka - ističe Mijatović i dodaje svoj stav o nastavku Modrićeve karijere:

- Njegova ideja je završiti karijeru u Realu, ali ne razmišlja previše o tome. Najvažnija mu je sljedeća sezona. Ako Luka nastavi igrati na ovakvoj razini, može ostati u Madridu do kad želi. Luka ne želi tu ostati samo reda radi, nego želi biti dok doprinosi da se ostvare velike stvari. Kada će vidjeti da više neće toliko doprinijeti, potražit će druge opcije.

>>> Luka Modrić za Večernji list nakon finala Lige prvaka