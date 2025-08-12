Legenda je svima davala milijune pa na kraju umrla u bijedi: Depresivan i pijan prišao je sinu

Hernan Castro bio je čileanski nogometaš koji je karijeru započeo u Audax Italiano, debitirajući u dobi od 17 godina, jedan od najmlađih igrača u čileanskoj povijesti. Tijekom karijere zaradio je mnogo novca, ali naivnost i poroci koštali su ga života. Umro je u dobi od tek 60 godina. Rođen u marginaliziranoj četvrti Marina prijestolnice Santiaga, morao je izbjegavati poroke koji su njegove susjede i prijatelje naveli da rano oduzmu život. S nevjerojatnom lijevom nogom i ogromnim talentom, čovjek nadimka Indio vrhunac svoje karijere imao je igrajući u Meksiku. Tijekom 1990-ih, igrao je za klub Atletico Morelia gdje je uzeo ogroman novac, ali nakon toga bio je prisiljen živjeti u siromaštvu u jednoj od najsiromašnijih četvrti u svojoj zemlji. Što je dovelo do Castrova pada? Čileanski mediji su o tome detaljno pisali nekoliko puta.

Djetinjstvo mu je bilo teško. Gledao je kako se njegovi prijatelji i susjedi gube u porocima ovisnosti o alkoholu i drogama, ali nogomet ga je zanimao kako bi se oslobodio te situacije. Kao tinejdžera, otac ga je odveo na probu za Audax Italiano, gdje je briljirao od samog početka i debitirao je sa 17 godina. U kratkom vremenu stekao je poštovanje navijača, iznenadivši sve svojom nevjerojatnom lijevom nogom. Iznenada se, zahvaljujući nagradama i dobrotvornim utakmicama, počeo psihički oporavljati, ali njegovi prošli poroci uzeli su svoj danak. Preminuo je u kolovozu 2021. Ubrzo su ga tražili i drugi klubovi. U karijeri je igrao za niz klubova uključujući Santiago Wanderers, Huachipato i Deportivo Union San Felipe.

Međutim, kasnije je priznao da dok je igrao, nije mogao bez poroka. Alkohol i marihuana uvijek su bili dio njegovog života, iako vlasti nikada nisu saznale, budući da tada nije bilo testova na droge. Njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom kada je potpisao za Atletico Morelia, koji mu je platio višemilijunsku odštetu i dao značajan ugovor.

Odigrao je 31 utakmicu i zaradio više od 30 miliona meksičkih pezosa. Odatle je napustio Meksiko kako bi igrao u svojoj domovini za Coquimbo Unido. Po povratku, njegovi prijatelji, saznavši za njegovu novu financijsku situaciju, iskoristili su njegovu dobrotu i počeli se zabavljati na njegov račun. Castro je uvijek vjerovao da kada prijatelj treba izaći, a nema novca, treba mu pomoći, čime je započeo uzlaznu putanju rasipanja i poroka. Nakon nekog vremena, ozljeda meniskusa ga je potpuno udaljila s terena, a njegov prijašnji način života spriječio ga je da uštedi dovoljno novca za takve slučajeve.

Zbog svog ponašanja suočio se s ozbiljnim problemima. Nasilnički je napao suprugu, zbog čega ga je ona prijavila, te je završio u zatvoru i pod zabranom prilaska. Zatim je pijan prišao sinu i vratio se u zatvor. Brat ga je pozvao da živi kod njega, ali budući da se nije osjećao ugodno, radije je živio na ulici.

Tako je proveo godinu dana živeći teško, duboko depresivan, nespreman na interakciju s bilo kim. Kad je pronađen na ulici, nekoliko Castrovih prijatelja tražilo je način da mu pomognu. Općina Cerro Navia osigurala mu je smještaj u javnoj teretani, a on je započeo rehabilitaciju. S vremenom mu je obitelj oprostila njegove poroke.