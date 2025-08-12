Naši Portali
RAZLAZ

Europska nogometna reprezentacija poslije 15 godina promijenila izbornika. Zatražio je raskid ugovora

Bruxelles: Konferencija za medije luksemburške nogometne reprezentacije uoči utakmice protiv Belgije
VIRGINIE LEFOUR/BELGA
VL
Autor
Hina
12.08.2025.
u 12:47

Prema medijskim napisima, očekuje se kako će Holtz preuzeti vođenje njemačkog trećeligaša Mannheima.

Nakon 15 godina provedenih na dužnosti izbornika nogometne reprezentacije Luksemburga, 56-godišnji Luc Holtz zatražio je raskid ugovora kako bi potražio sreću u inozemstvu, objavio je Luksemburški nogometni savez.

Inače, tijekom proteklih 15 godina Holtz je vodio reprezentaciju Luksemburga u 144 utakmice te je upisao 33 pobjede, 29 remija i 82 poraza.

