Europska nogometna reprezentacija poslije 15 godina promijenila izbornika. Zatražio je raskid ugovora

Nakon 15 godina provedenih na dužnosti izbornika nogometne reprezentacije Luksemburga, 56-godišnji Luc Holtz zatražio je raskid ugovora kako bi potražio sreću u inozemstvu, objavio je Luksemburški nogometni savez.
Prema medijskim napisima, očekuje se kako će Holtz preuzeti vođenje njemačkog trećeligaša Mannheima.
Inače, tijekom proteklih 15 godina Holtz je vodio reprezentaciju Luksemburga u 144 utakmice te je upisao 33 pobjede, 29 remija i 82 poraza.
